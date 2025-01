PL : Chelsea s’impose face à Wolverhampton et retrouve le top 4

Chelsea, en difficulté après une série de cinq matchs sans victoire en championnat, a quitté le top 4 suite à son nul face à Bournemouth (2-2) et avait donc à cœur de rebondir aujourd’hui face aux Wolves. De son côté, Wolverhampton, retombé à la 17ᵉ place, peine à confirmer après un Boxing Day encourageant, marqué par une victoire contre Leicester et Manchester United et un nul contre Tottenham. Le club restait par deux lourdes, défaites contre Nottingham Forest (0-3) et Newcastle (3-0).

Sur un corner mal repoussé, UN ballon est arrivé dans les pieds d’Adarabioyo, qui a réussi a trompé le gardien adversaire à contre-pied pour ouvrir le score (28e, 1-0). Avant la mi-temps les Wolves ont recollé au tableau d’affichage. Matt Doherty a récupéré la balle après une grosse erreur de Robert Sanchez et a transformé l’occasion depuis l’intérieur de la surface (45e+5, 1-1). Marc Cucurella (60e, 2-1) puis Noni Madueke (65e, 3-1) sont ensuite venus prendre l’avantage pour Chelsea. Une victoire qui permet aux hommes d’Enzo Maresca de retrouver le top 4 de Premier League avec 40 points, devant Manchester City et Newcastle. Les Wolves restent 17e.