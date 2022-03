Real Madrid - PSG : les notes du match

La planète football avait les yeux rivés sur le Santiago Bernabéu ce mercredi pour assister au choc entre le Real Madrid et le Paris SG en 8e de finale retour de Ligue des Champions. Forts de son avantage obtenu à l’aller (1-0), les Parisiens alignaient le même onze de départ, avec Kylian Mbappé, un temps incertain, en pointe. Les Merengues, eux, pouvaient compter sur Toni Kroos et Federico Valverde aux côtés de Luka Modric dans l’entrejeu. Les hommes de Carlo Ancelotti mettaient la pression d’entrée, exerçant un pressing haut à défaut de se créer des occasions franches. Les Parisiens, gênés, parvenaient toutefois à se sortir de cette étreinte sur un contre emmené par Lionel Messi et Neymar, avec Mbappé à la conclusion. Mais son tir croisé ne trompait pas la vigilance de Thibaut Courtois (8e). Si la Casa Blanca monopolisait le cuir, le PSG restait menaçant en contre. Bien servi par Neymar, Mbappé butait encore une fois sur Courtois (12e). Les Rouge-et-Bleu réussissaient à poser le pied sur le ballon au sortir du premier quart d’heure. Neymar s’offrait une occasion du gauche, se heurtant à un Courtois encore inspiré (22e).

Karim Benzema tentait de sonner la révolte. L’attaquant français envoyait un amour de frappe enroulée à l’entrée de la surface sur une percée de Luka Modric plein axe, mais Gianluigi Donnarumma se détendait de tout son long pour détourner en corner (25e). Les deux formations se rendaient coup pour coup. Idéalement lancé par Neymar, Messi pensait donner l’avantage aux Parisiens sur un astucieux piqué mais le ballon passait devant la ligne de but (30e). Mbappé voyait ensuite son but refusé pour une position de hors-jeu de Nuno Mendes, le centreur (33e). Dans la foulée, Benzema envoyait une tête dans les gants de Donnarumma sur un service de Valverde (34e). L’international tricolore ratait ensuite le cadre, toujours de la tête, sur un ballon déposé par Kroos (36e). C’est finalement son partenaire d’attaque en Bleu qui allait trouver la faille. Parfaitement lancé en profondeur par Neymar, le n° 7 fixait David Alaba et s’en allait battre Courtois d’un tir magnifiquement placé au ras du poteau (0-1, 39e). Une ouverture du score qui calmait les ardeurs des Espagnols et leur public jusqu’au retour des vingt-deux acteurs aux vestiaires.

L’erreur de Donnarumma change tout, Benzema superstar

Le second acte démarrait sur un faux rythme. Les locaux tentaient d’attaquer pour faire leur retard, de manière un peu désordonnée, tandis que les troupes de Marquinhos étaient à l’affût sur chaque contre, bien décidées à tuer le match. Mbappé, mis sur orbite par Neymar, effaçait Courtois d’un magnifique dribble et trompait Courtois. Un but finalement refusé pour hors-jeu (54e). Vinicius répondait d’un tir trop écrasé (55e). Ancelotti lançait Eduardo Camavinga et Rodrygo dans la bataille. Donnarumma perdait ensuite un ballon au pied devant sa ligne de but de manière incompréhensible sur un pressing de Benzema et Vinicius offrait le but de l’égalisation au Tricolore sur un plateau (1-1, 61e). KB9 voyait ensuite sa tête frôler le poteau gauche de l’Italien (65e). Un peu sonné, le PSG repartait de l’avant, tentant de se rassurer balle au pied. Pochettino envoyait Idrissa Gueye revigorer son milieu de terrain. Mais c’est bien le Real qui passait tout près de prendre l’avantage.

Sur un ballon mal dégagé par Nuno Mendes, Vinicius se retrouvait seul face à Donnarumma mais son tir passait au-dessus. Benzema n’allait pas laisser l’occasion. Parfaitement servi dans la surface par Modric, le n° 9 madrilène se retournait et fusillait le Transalpin (2-1, 76e). Sur le coup d’envoi, les Ibères allaient même s’envoler. Marquinhos dégageait un ballon plein axe qui revenait sur Benzema. L’ancien Lyonnais, en première intention, aggravait le score (3-1, 78e). Les Franciliens, malgré l’entrée d’Angel Di Maria, perdaient pied et subissait les assauts madrilènes sans donner l’impression de pouvoir réagir. Le tir de Modric passait tout près de la lucarne parisienne (89e). Le dernier coup franc de Lionel Messi, plein axe, à trente mètres, et le rush côté gauche de Mbappé (90e +3), repris par Lucas Vazquez, n'y changeaient rien (90e +1). Le Paris SG est éliminé en 8e de finale de C1 et n'a plus que la L1 pour se consoler. Le Real est immortel.

l'homme du match : Benzema (9) : C'est l'homme qui a tout changé ce soir en mettant une très grosse pression et beaucoup d'impact sur la défense parisienne. C'est lui qui a eu les plus grosses occasions madrilènes avec une première frappe enroulée à l'entrée de la surface qui a été claquée du bout des doigts en corner par Donnarumma (25e). Toujours bien placé l'attaquant de l'Équipe de France a ensuite été dangereux de la tête, la première facilement captée par le gardien du PSG sur un centre de Valverde (36e) et la deuxième qui passe à droite du but parisien sur un centre de Kroos (37e). Il trouve finalement la faille après une récupération du ballon dans les pieds de Donnarumma. Le Français parfaitement servi en retrait par Vinicius, égalise d'un plat du pied puissant à ras de terre (1-1, 61e). Le Madrilène est proche d'un doublé quelques minutes plus tard, mais son coup de tête passe une nouvelle fois à côté du but parisien (64e). KB9 inscrit finalement un deuxième but sur une belle petite passe de Modric, il déclenche une grosse frappe qui ne laisse aucune chance à Donnarumma (2-1, 76e). Et quelques secondes plus tard, l'attaquant français inscrit un triplé, sur un nouveau centre de Vinicius, il passe devant tout le monde et pousse le ballon fond des filets(3-1,78e). C'était sa soirée.

Real Madrid

Courtois (5) : Beaucoup mis à contribution dès le début de la rencontre et il a réussi ses deux premières interventions. La première sur un centre de Mbappé bien capté par le portier belge (9e) et ensuite en remportant son face à face avec l'attaquant français (13e). Il s'incline une première fois devant Mbappé sur une frappe côté fermé mais le but du Français est refusé pour un hors-jeu. Finalement la deuxième est la bonne pour l'avant-centre parisien, arrivé à l'entrée de la surface Mbappé ferme une nouvelle fois son pied et trompe Courtois qui ne peut que freiner la balle avant qu'elle rentre dans son but (0-1, 39e). En seconde période, le Belge encaisse un nouveau but de Mbappé, qui le mystifie avant de conclure dans le but vide, mais l'arbitre assistant lève encore une fois son drapeau (54e). Sinon, il a livré une prestation correcte.

Carvajal (3) : il a mis beaucoup d'engagement dans tout ce qu'il a fait mais il a eu beaucoup de mal dans son duel avec Mbappé en laissant beaucoup d'espaces sur le côté droit de la défense madrilène. Offensivement il a essayé de se projeter, mais ses quelques centres n'ont pas été précis. Il est averti sur une nouvelle intervention à retardement sur Mbappé (60e). Il est finalement remplacé par Lucas Vazquez à la 67e et on a tout de suite vu la différence. Il a réalisé une bonne entrée en jeu sur le côté droit en étant costaud dans les duels.

Militao (5) : en difficulté dans les premiers duels avec les attaquants du PSG, se faisant éliminer trop facilement à de nombreuses reprises. il est impliqué sur la contre-attaque qui emmène le but du PSG, trop court pour intercepter la passe de Neymar qui met sur orbite Mbappé qui peut aller au but (0-1, 39e). En seconde période, le Brésilien qui est positionné très haut sur le terrain tente de venir soutenir les attaques madrilènes mais est encore souvent en retard sur ses interventions. Il a souvent défendu très haut sur le terrain. Au final, il s'en sort bien.

Alaba (6,5) : grâce à sa bonne lecture du jeu, il a réalisé plusieurs bonnes interventions sur des attaques parisiennes. Sur l'ouverture du score du PSG, en duel avec Mbappé il laisse beaucoup trop d'espace au Français et anticipe une frappe enroulée de l'attaquant parisien qui peut ajuster tranquillement Courtois (0-1, 39e). Sur une passe dans le dos de Messi, il réalise un superbe retour devant Mbappé pour empêcher au Français d'inscrire un doublé (56e), une intervention décisive qui laisse le Real en vie. Son dépassement de fonction en fin de match a été un vrai plus pour son équipe.

Nacho (4,5) : très agressif dans les duels il a eu du mal face à Hakimi et Messi sur son coté gauche. Il a été logiquement averti pour une faute d'antijeu sur le latéral marocain (43e). En seconde période il a été plus solide défensivement même s'il a eu moins de choses à faire puisqu'il a été replacé dans l'axe.

Modric (8) : présent d'entrée de match au milieu du terrain il a été présent dans les duels et a fait parler sa technique sur la relance même s'il a eu un peu de déchet dans les transmissions. En seconde période, il monte son niveau d'un cran en multipliant les interceptions et les remontées de balles décisives. C'est lui qui adresse notamment un petit ballon décisif à Benzema pour son deuxième but (2-1, 76e). Encore un match XXL de sa part.

Kroos (5) : faisant preuve d'un grand calme au milieu du terrain, l'Allemand a quadrillé le terrain réalisant plusieurs interceptions importantes pour amorcer des contre-attaques. En deuxième période il a un peu plus de mal physiquement puisqu'il était de retour de blessure. Il est logiquement remplacé à la 57e minute par Camavinga . Le Français réalise une très bonne entrée en jeu en étant très présent au milieu du terrain et en distribuant des bons ballons durant le temps fort du Real.

Valverde (5,5) : très agressif il a récupéré des ballons assez hauts sur le terrain qui ont amené des situations de contre-attaques pour le Real. L'Uruguayen a également effectué de nombreux retours défensifs pour venir aider ses défenseurs notamment Carjaval, sur le côté droit. En deuxième période, son impact physique a permis d'étouffer le milieu de terrain du PSG.

Asensio (3) : il n'a pas existé face à Mendes, il a souvent repiqué dans l'axe pour prendre sa chance c'est d'ailleurs lui qui allume les premières mèches coté espagnol. Mais du déchet dans ses transmissions et ses contrôles l'ont empêché de bien exploiter les quelques ballons offensifs qu'il a eu lieu à négocier. Il est logiquement remplacé par Rodrygo à la 58e minute qui a fait en quelques minutes largement plus que l'Espagnol.

Benzema (9) : voir ci-dessus

Vinicius Jr (7) : très remuant en début de match il a fait des différences sur son coté gauche grâce à sa vivacité et ses dribbles et délivrant de bons centres. Il a eu un peu plus de mal ensuite et a parfois tenté à de rentrer dans l'axe. Sur l'égalisation madrilène, il a bien suivi le pressing de Benzema et a délivré une bonne passe en retrait à l'attaquant français qui a pu facilement marquer (1-1, 61e). Il a loupé la balle de 2-1, seul au second poteau il vendange son face à face avec Donnarumma et frappe au-dessus du but(73e). Il se rattrape ensuite en délivrant une nouvelle passe décisive après autre bon centre en retrait pour le triplé de Benzema (3-1, 78e) .

Paris Saint-Germain