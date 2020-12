MU : Ole Gunnar Solskjaer annonce un mercato calme

Un mercato estival où il aura rêvé de grands noms. Alors qu'Ole Gunnar Solskjaer voulait voir débarquer Jadon Sancho, il a finalement vu arriver Van De Beek, Cavani, Pellistri, Telles et Amad Diallo. Après un début compliqué et une défense parfois poreuse, Manchester United revient petit à petit au niveau et pourrait utiliser le mercato hivernal pour se renforcer encore un peu plus.

Sauf que l'entraîneur norvégien a balayé cette idée en conférence de presse : « il est difficile de prévoir comment les autres équipes vont agir et comment est la situation financière. Mais je ne prévois pas beaucoup d'arrivées et de départ pour être honnête. Je me sens très heureux avec mon équipe en ce moment. Nous sommes de plus en plus forts ». Une bonne marque de confiance envoyée à son effectif pour le faire vraiment carburer à 100%.