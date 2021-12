FC Barcelone : Joan Laporta calme le jeu autour de la polémique Lionel Messi

«J'ai fait tout ce qui était possible pour rester, jamais on ne m'a demandé de jouer gratuitement. On m'a demandé de baisser mon salaire de 50% et j'ai accepté sans aucun problème. Nous étions prêts à aider le club encore plus. Mon désir et celui de ma famille étaient de rester à Barcelone.» Lionel Messi coule désormais des jours heureux à Paris mais s'il avait pu, l'Argentin n'aurait jamais quitté le FC Barcelone cet été. C'est ce qu'il martelait à Sport le mois dernier, n'hésitant pas au passage à régler ses comptes avec Joan Laporta. «Pour moi, les propos du président sont déplacés. Ils m'ont fait mal car je crois qu'il n'a pas besoin de dire ça, c'est comme renvoyer une patate chaude et ne pas assumer les conséquences, ni se porter responsable de certaines choses.»

La suite après cette publicité

La Pulga a beau avoir volé dans les plumes de son ancien patron, ce dernier ne lui en a pas vraiment tenu rigueur. Quelques jours après, pendant que Dani Alves effectuait son grand retour en Catalogne, Laporta dévoilait l'un de ses plus grands souhaits : que Messi et Andrés Iniesta reviennent jouer un jour chez les Culés. Bien sûr avec l'emballement médiatique que cela a pu susciter, le président barcelonais a dû rapidement faire une petite mise au point, précisant qu'il réfléchissait au retour des deux légendes mais pas comme joueur, plutôt dans un autre rôle. Il a lui-même tué son rêve dans l'œuf et le voilà maintenant qu'il répond à la déception du septuple Ballon d'Or de ne pas avoir été conservé dans l'effectif blaugrana et de ses propos parfois alambiqués.

Laporta : «Je n'ai jamais demandé à Messi de jouer gratuitement»

Il y a visiblement un peu d'eau dans le gaz entre les deux hommes. «Je ne sais pas s'il aurait été possible pour Messi de rester impayé. Je ne lui ai jamais demandé de jouer gratuitement. Il est le meilleur du monde et nous savions qu'il avait une proposition très importante», éclaire Laporta en évoquant l'offre du PSG dans un entretien à la matinale de TV3. D'après lui, ce conflit est né d'une mauvaise interprétation. «Ça devait venir de lui en tout cas, pas de moi. La polémique part d'une fausse information. Le club doit avoir une bonne relation avec celui qui a été le meilleur joueur de son histoire et l'un des meilleurs au monde, sinon le meilleur. Je respecte ce que Messi pense, et pour ma part, j'ai la main tendue», dégonfle Laporta.

La relation entre les deux hommes semble avoir pris un tournant. Malgré le visage tout sourire du dirigeant lors de la remise du trophée du Ballon d'Or au théâtre du Châtelet lundi soir, l'humeur n'est pas au beau fixe. Les apparences sont parfois trompeuses mais il s'agit sans doute d'une déception commune, l'un ne pouvant poursuivre au club, pendant que l'autre n'avait pas les moyens de le faire rester. Un jour probablement, le courant reviendra comme à la normale. C'est en tout cas le désir de Laporta, qui termine cet entretien en ouvrant à nouveau la porte à un retour à son ancien protégé. «J'aimerais que Leo revienne un jour au club, s'il veut revenir, en tant que secrétaire technique, comme il l'a dit.» Seul l'avenir le dira.