Real Madrid : le départ de Carlo Ancelotti serait imminent !

Une fin de cycle ? L’élimination du Real Madrid pourrait précipiter la fin de l’aventure de Carlo Ancelotti au Real Madrid. A un peu plus d’un an du terme de son contrat actuel, l’Italien est fragilisé par les derniers résultats, et encore plus après le fiasco contre Arsenal en quart de finale de Ligue des Champions hier soir. «Le jour où je partirai d’ici, je ne pourrai que remercier le club. Cela pourrait être demain, dans 10 jours, dans un mois ou dans un an, mais tout ce que je peux faire, c’est remercier le club, que mon contrat se termine ou non, cela m’est égal» a-t-il confié en conférence de presse.

Nous vous rapportions ces dernières heures que d’après Relevo, le futur de l’entraîneur madrilène sera lié aux prochaines échéances à savoir la fin de la Liga et la finale de la Copa dey Rey contre le FC Barcelone. En fonction du contenu des matchs mais surtout des résultats obtenus avec tout de même deux titres majeurs en jeu, un point sera fait avant la Coupe du Monde des clubs, qui se tiendra aux États-Unis du 14 juin au 13 juillet. Il terminerait donc la saison après les compétitions nationales sauf que pour Sky Sports, le départ d’Ancelotti pourrait intervenir encore plus rapidement.

Stop le 26 avril pour Ancelotti ?

Le média anglais annonce en ce début d’après-midi un possible changement d’entraîneur après la finale de Coupe d’Espagne à Séville, le 26 avril prochain, soit… dans neuf jours seulement. Malgré l’enjeu en Liga où 4 points seulement séparent le Real Madrid du leader barcelonais, le technicien n’officierait pas sur le banc des Merengues pour les 6 derniers matchs, dont un Clasico le 11 mai (35e journée) au Stade olympique Lluís Companys, dont l’issue devrait attribuer le titre de champion d’Espagne. «L’Italien ne devrait pas être aux commandes de ce match», écrit le média anglais.

Ses propos hier ont déjà jeté un trouble mais il voit aussi que son équipe ne répond plus. Son départ est loin d’être un tabou dans la capitale espagnole, d’autant que les pièces pourraient parfaitement s’imbriquer pour tout le monde. La fédération brésilienne souhaite depuis longtemps en faire son sélectionneur. Un émissaire de la CBF était même présent hier au Santiago-Bernabéu. Au Real Madrid, on débute aussi les prospections. Tous les regards se tournent vers Xabi Alonso mais si la piste Jürgen Klopp a pris de l’ampleur ces dernières heures. Il faudra sans doute agir plus vite que prévu.