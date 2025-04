Le Real Madrid pourrait prendre une décision drastique avec Carlo Ancelotti !

« Le jour où je partirai d’ici, je ne pourrai que remercier le club. Cela pourrait être demain, dans 10 jours, dans un mois ou dans un an, mais tout ce que je peux faire, c’est remercier le club, que mon contrat se termine ou non, cela m’est égal ». Mercredi soir, après l’élimination du Real Madrid suite à sa deuxième défaite face à Arsenal en quarts de finale de Ligue des Champions, Carlo Ancelotti a clairement ouvert la porte à un départ, lui qui est considéré comme un des coupables de cette élimination.

Il faut dire que même avant cette double confrontation contre les Gunners, le tacticien transalpin était déjà contesté, et les médias espagnols évoquaient déjà un départ en fin de saison quelle que soit l’issue de ce quart face à l’écurie londonienne. Autant dire qu’avec cet échec européen, son sort est scellé. Seulement, tout indiquait que son départ se réaliserait en fin de saison, et même après le Mondial des Clubs qui aura lieu du 14 juin au 13 juillet en cas de qualification jusqu’à la finale.

Bye bye plus tôt que prévu ?

Voilà que Relevo indique que le coach italien pourrait être mis à la porte plus tôt que prévu. Pour l’instant, la direction ne veut pas déstabiliser l’équipe avant des échéances importantes, comme la fin de la Liga et la finale de Copa del Rey le 26 avril prochain face au Barça. Mais en cas de mauvais résultats dans les prochaines semaines, offrant définitivement la Liga au FC Barcelone par exemple, Florentino Pérez pourrait appuyer sur le bouton plus tôt que prévu. Dans le même temps, le Brésil continue son forcing pour attirer l’ancien du PSG dans ses rangs.

Le Real Madrid pourrait donc disputer ce Mondial des Clubs avec un nouveau coach sur le banc. Reste maintenant à le trouver… Xabi Alonso est le grand favori de la direction, mais l’avenir de l’Espagnol pourrait continuer de s’écrire du côté de Leverkusen. Ces dernières heures, la rumeur Jürgen Klopp a pris une ampleur considérable, et son profil semble en tout cas séduire les fans du club de la capitale espagnole. Affaire à suivre…