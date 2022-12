CdM 2022, Pays-Bas : les joueurs néerlandais ont tenté de déstabiliser les Argentins

La suite après cette publicité

Eliminés par l'Argentine au stade des quarts de finale, les Pays-Bas ont quitté le Mondial qatari, vendredi soir. Chambrés par les coéquipiers de Nicolas Otamendi à l'issue de la séance de tirs au but décisive, les Bataves se sont inclinés au bout du suspense mais ce geste argentin a largement été relayé sur les réseaux sociaux. Jugé déplorable pour certains, peu fair-play pour d'autres, ce comportement ne viendrait, toutefois, pas de nulle part.

En effet, comme le rapporte la RTBF, un autre angle de caméra permet de voir qu’avant chaque tentative des Argentins, certains joueurs des Oranje ont tenté de déstabiliser les tireurs de l’Albiceleste, en s’approchant d’eux et en allant leur parler. Un comportement interdit par le règlement qui n’a pourtant pas été vu par l’arbitre Lahoz, largement critiqué après la rencontre.

What a photo this is by @paulmjchilds of @Reuters pic.twitter.com/jnpu3tXiMm