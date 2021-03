Ukraine : Andrii Shevchenko s’enflamme pour Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Face à l’Ukraine, les Bleus ont livré une prestation décevante et n’ont pas pu faire mieux qu’un triste match nul (1-1). Au-delà du résultat, les hommes de Didier Deschamps ont proposé un contenu très pauvre sans idée à l’image d’un Kylian Mbappé totalement transparent pendant la rencontre.

L’attaquant du PSG n’aura jamais eu l’occasion de s’exprimer lors du match face à l’Ukraine. Très souvent bien pris par deux joueurs ukrainiens, Kylian Mbappé n’a rien eu à se mettre sous la dent. Andreii Shevchenko, sélectionneur de l’Ukraine, a expliqué ne pas avoir pris à la légère le talent de Champion du monde. « On sait à quel point il est exceptionnel, il a un grand avenir devant lui. C'est un joueur qui doit gagner de nombreux Ballons d'or. On sait à quel point il est dangereux, notre plan était de ne pas lui laisser d'espace et de le prendre toujours au moins à deux », a-t-il expliqué en conférence de presse. Il n'aura sans doute pas changé d'avis après le penalty manqué par le Parisien au Kazakhstan.