Amical : Montpellier arrache un nul spectaculaire contre Girona

Après pratiquement trois semaines de préparation, Montpellier disputait, ce samedi, le premier des six matches amicaux à Olot contre Gérone. Pour cette rencontre, Michel Der Zakarian devait malgré tout se passer de Kiki Kouyaté, touché au genou, et d’Akor Adams qui se remet d’un virus. Un match amical qui a d’ailleurs offert un très joli spectacle. Décisif quelques instants après la fin du premier quart d’heure, Arnaud Nordin permettait aux siens de prendre l’avantage (19e) mais Girona réagissait et Artem Dovbyk s’offrait un doublé (24e, 38e) pour renverser le cours de cette partie.

Au retour des vestiaires, Wahbi Khazri égalisait sur penalty (71e) avant que Manu Vallejo ne redonne une nouvelle fois l’avantage à la formation espagnole. Très en vue, Khazri surgissait finalement dans les derniers instants pour arracher le nul d’une belle frappe aux 25 mètres. Score final : 3-3. A noter qu’après cette rencontre, les Montpelliérains resteront dans la région de Girone pour un stage d’une semaine. Ils affronteront Southampton, samedi prochain.