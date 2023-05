PSG : les deux raisons pour lesquelles Marco Verratti veut partir

Entre Marco Verratti et le PSG, ce n’est plus le grand amour. Prolongé chaque année, l’Italien a des envies d’ailleurs. Et le club de la capitale, lassé de ses frasques, son hygiène de vie et de son niveau de jeu, est prêt à lui ouvrir la porte. Ce mercredi, RMC Sport confirme cette information et dévoile les raisons pour lesquelles le milieu de terrain veut s’en aller.

Tout d’abord, Verratti, comme ses proches, n’ont pas digéré que les supporters s’en prennent à lui. Ils ne se voient pas rester dans un tel environnement. Le joueur sous contrat jusqu’en 2026 vivrait également très mal le possible départ de Lionel Messi, dont il est très proche. Pour toutes ces raisons, et certainement d’autres, il souhaite plier bagage. Si l’ancien de Pescara rêve du Real Madrid, un retour en Italie est fort probable. La Juventus et l’Inter Milan sont cités comme des points de chute. Son départ permettrait au PSG d’alléger sa masse salariale puisqu’il touche environ 11 millions d’euros par saison.

