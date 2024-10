Trophée Gerd Müller 2024 : pourquoi Cristiano Ronaldo ne pourra pas remporter ce prix

La cérémonie du Ballon d’Or 2024 a lieu ce lundi soir au Théâtre du Châtelet. Si le précieux Graal sera donné en fin de soirée, il y a bien d’autres distinctions prévues au programme dans ce gala historique annuel organisé à Paris. Parmi ces trophées additionnels, le trophée Gerd Müller 2024 récompense ainsi le meilleur buteur de la saison écoulée, en club et en sélection. L’année dernière, l’attaquant norvégien, Erling Haaland, avait reçu ce précieux trophée après une saison marquée par un total de 56 buts avec Manchester City et la Norvège. Étant donné qu’il ne s’agit pas d’une récompense subjective et qu’elle est décernée au joueur ayant marqué le plus de buts, il n’existe pas de liste de nominés pour le trophée Gerd Müller. Le lauréat de cette année devrait être Kylian Mbappé ou Harry Kane, auteurs de 52 buts chacun. Cristiano Ronaldo a accumulé un palmarès de classe mondiale au cours de son illustre carrière, et compte tenu des chiffres qu’il a affichés la saison dernière pour Al Nassr, il aurait pu être en mesure d’ajouter potentiellement un autre trophée individuel à son armoire unique en son genre.

Il y a cependant un petit problème : CR7 n’est pas éligible pour cette édition. En effet, France Football a confirmé à The Sporting News que le trophée Gerd Müller n’est décerné qu’au meilleur buteur de la saison parmi les joueurs sous contrat avec des clubs européens. Par conséquent, comme le Portugais joue pour Al Nassr en Arabie saoudite dans la confédération asiatique, il n’est pas en lice pour le prix. Ronaldo a établi un record de Saudi Pro League avec le plus grand nombre de buts sur une seule saison en championnat , ce qui l’aurait mis en lice pour remporter cet honneur s’il avait été éligible. Il aurait néanmoins été devancé d’un seul but pour la première place. Kane et Mbappé ont tous deux marqué 52 buts pour leur club et leur sélection, tandis que Ronaldo en a inscrit 51, après avoir été terminé l’Euro 2024 sans trouver le chemin des filets, alors que les deux autres l’ont dépassé. Les six buts de Ronaldo lors de la Coupe arabe des clubs champions n’auraient pas été comptabilisés dans son total, car la compétition n’est pas organisée par la FIFA.