UNFP FC : la liste des joueurs retenus avec Pogba, Koziello et Benezet

Comme chaque été, les joueurs sans club peuvent se retrouver au sein de l’UNFP à Lisses (91) pour un stage leur permettant de garder la forme en s’entrainant comme une équipe pro et même disputer des matches avec l’UNFP FC face à des équipes professionnelles lors de matches amicaux. Dans cette optique, l’UNFP défiera notamment Troyes, Metz ou encore le Paris FC…

Ce lundi, nous avons eu accès à la première liste des joueurs retenus à l’UNFP FC et cette cuvée 2024-2025 ne manque pas de talents… On retrouve ainsi d’anciens joueurs de Ligue 1 tels que Nicolas Benezet (ex-Guingamp), Vincent Koziello (ex-OGC Nice) mais aussi Florentin Pogba (ex-ASSE). Pour rappel, ce stage débute ce lundi 24 juin et refermera ses portes le 8 août prochain.