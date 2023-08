Nice - OL : les compositions officielles

La troisième journée de Ligue 1 se conclut ce dimanche avec un joli duel entre l’OGC Nice et l’Olympique Lyonnais.. A domicile, les Aiglons s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Marcin Bulka qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Youcef Atal, Jean-Clair Todibo, Dante Bonfim et Melvin Bard. Morgan Sanson, Youssouf Ndayishimiye et Marcus Thuram se retrouvent dans l’entrejeu. Gaëtan Laborde et Sofiane Diop soutiennent le buteur Terem Moffi.

De leur côté, les Gones s’articulent dans un 4-3-3 avec Rémy Riou dans les cages derrière Saël Kumbedi, Duje Caleta-Car, Sinaly Diomandé et Nicolas Tagliafico. Maxence Caqueret, Corentin Tolisso et Ainsley Maitland-Niles constituent le milieu de terrain. Seul en pointe, Amin Sarr est soutenu par Bradley Barcola et Rayan Cherki.

Les compositions

OGC Nice : Bulka - Atal, Todibo, Dante, Bard - Sanson, Ndayishimiye, Thuram - Laborde, Moffi, Diop

Olympique Lyonnais : Riou - Kumbedi, Caleta-Car, Diomandé, Tagliafico - Caqueret, Tolisso, Maitland-Niles - Cherki, Sarr, Barcola