Barrages Mondial 2022 : l'Australie élimine les Émirats arabes unis

Le long chemin menant au Qatar et à la Coupe du Monde est bientôt terminé. Ce soir avait lieu le barrage de la zone Océanie entre les Émirats arabes unis et l’Australie. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le match a été serré. Alors qu’Irvine ouvrait le score pour les Socceroos à 53e minute, Caio égalisait pour les Émirats quatre minutes plus tard.

La décision viendra finalement de Hrustic à la 86e (2-1). Présente au Mondial 2018, l’Australie peut donc encore rêver du Mondial. Pour rappel, elle devra encore affronter le Pérou le 13 juin, ce qui décidera du dernier adversaire des Bleus au Qatar.