Jude Bellingham sème la zizanie au Real Madrid, le Barça prépare un sale coup au PSG

Le Real Madrid affronte le RB Leipzig en 8ème de Ligue des Champions avec une équipe décimée. En défense, il y a une hécatombe de blessé dans l’axe. Mais Carlo Ancelotti devra surtout composer avec l’absence de Jude Bellingham, la star du Real Madrid. Le forfait de l’Anglais bouleverse les plans du Mister. Dans ses pages intérieures, le journal AS tente de lister les solutions qui se présentent pour le suppléer. Brahim Diaz part favori, même si les options Modric et Joselu existent aussi. Le journal Marca explique aussi que l’absence de Bellingham agite le onze d’Ancelotti. En revanche, le coach madrilène pourra compter sur la fiabilité allemande incarnée par Toni Kroos comme le placarde Marca sur sa Une. L’Allemand reste une épaule sur laquelle l’Italien peut s’appuyer dans n’importe quelle situation.

Le rêve fou du Barça pour sortir de la crise

Pour sortir de la crise, le Barça travaille sur le successeur de Xavi, mais aussi sur le mercato. Une grosse star est espérée l’été prochain malgré les finances délicates du club. Les deux postes ciblés sont le milieu de terrain et les ailes. Et comme le rapporte Sport, le rêve fou des Blaugranas se nommerait Rafael Leão. Le quotidien rappelle la piste Leroy Sané, qui devrait prolonger avec le Bayern Munich, avant d’évoquer celle de l’ailier supersonique de l’AC Milan, aussi dans les plans du PSG pour remplacer Mbappé comme on vous l’a révélé. Le Portugais estime être arrivé à la fin d’un cycle et ne serait pas contre un départ. Selon nos informations, le joueur n’a pas fait du PSG une priorité. Leão connaît la Ligue 1 pour y avoir évolué durant une saison avec le LOSC et vise plutôt la Premier League ou la Liga. Il faudra quand même lâcher 175M€, le montant de sa clause libératoire. Une somme qui a priori n’est pas dans les cordes du Barça…

La bataille pour le Scudetto terminée ?

En Italie, énorme coup de massue sur la tête de la Vieille Dame. Un coup de marteau qui met «la Juve à terre», comme le placarde La Gazzetta dello Sport ce mardi matin. Face à l’Udinese de Florian Thauvin, 17ème au classement, la Juventus s’est inclinée sur le score de 1-0. Malgré une nette domination en première période, les hommes de Massimiliano Allegri n’ont pas su trouver la faille. Au contraire de Gianetti, à la 25e minute, sur la seule frappe cadrée de son équipe en première période. Ce revers signe probablement la fin de la bataille pour le Scudetto. Les feux sont aux verts pour l’Inter, placarde le Corriere dello Sport. De son côté, le média turinois Tuttosport voit rouge et lâche un cinglant : « bravo la Juve, c’est comme ça qu’on tue le championnat ». À l’issue de cette journée en Italie, la Juve compte désormais 7 points de retard avec un match en plus que l’Inter. Autant dire que les Nerrazzuri ont désormais le champ libre.