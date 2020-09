Ligue 2 : en leader le Paris FC s'offre Amiens, Caen et Niort suivent le rythme

Leader du championnat de Ligue 2 avec deux succès en deux matches, le Paris FC voulait tenir son rang et avait fort à faire contre Amiens qui est un relégué de Ligue 1. Le club francilien a ouvert le score avant la pause via Lopez (40e) et Name a doublé la mise en seconde période (57e). La réduction du score de Mendoza en fin de partie n'a rien changé (71e) et le Paris FC s'impose 2-1. Avec 9 points glanés sur 9 possibles, le club dirigé par René Girard est solide leader du championnat.

Derrière, Caen et Niort suivent le rythme. Les Normands se sont imposés 3-0 contre Rodez alors que les Chamois Niortais ont battu l'AS Nancy-Lorraine d'une courte tête (1-0). En bonne forme Valenciennes est cinquième avec 6 points après un succès 1-0 contre Châteauroux. Le 6e Troyes et le 7e Grenoble sont à hauteur des Nordistes suite à des succès respectivement contre le Pau FC (2-0) et Chambly (2-1). Enfin, Clermont s'est offert l'AJ Auxerre (1-0) qui ne compte que trois points en trois matches.

Le classement de la Ligue 2

Les résultats de la soirée :