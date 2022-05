PSG, Majorque : la grosse galère de Sergio Rico

La suite après cette publicité

Décidément, la saison des gardiens du Paris SG est étonnante. Gianluigi Donnarumma (23 ans), coupable d'une faute de pied à Madrid en 8e de finale retour de Ligue des Champions, et Keylor Navas (35 ans), loin de l'excellent niveau affiché depuis son arrivée dans la capitale, ne supportent plus la situation et ont demandé au club, par médias interposés, de trancher pour le prochain exercice. Même s'il a quitté le Parc des Princes en janvier, Sergio Rico (28 ans) non plus n'est pas au top. Loin de là.

Prêté en janvier à Majorque, l'Espagnol, condamné au rôle de n° 3 chez les Rouge-et-Bleu, a certes retrouvé du temps de jeu (14 titularisations en Liga). Pour ce qui est de la confiance, on repassera. Ses statistiques sont accablantes. Avec 29 buts encaissés, il tourne à un peu plus de deux buts pris par match en championnat... Il n'a réalisé que 30 arrêts, soit tout juste un peu plus de 2 par rencontre... Pour ne rien arranger, ce samedi, il n'a pas pu éviter la déroute des siens, à domicile, face à Granada (2-6, 35e journée). Forcément, les sifflets sont tombés...

Saison déjà terminée ?

«Je comprends le public, je comprends les sifflets envers Sergio et toute l'équipe. Au final, Rico n'est qu'un joueur de plus. Notre gardien n'était pas dans son jour, mais les autres joueurs et moi non plus», a lancé le coach mexicain Javier Aguirre à l'issue de la rencontre, face aux médias. Il n'en fallait pas plus pour que le Diario de Mallorca et Marca annoncent que en chœur que l'Ibère ne finira pas la saison dans les cages insulaires, d'autant que, d'après le quotidien sportif, le PSG n'a pas inclus de pénalité si le portier ne disputait pas tous les matches.

C'est Manolo Reina (37 ans), son concurrent, qui devrait lui être préféré pour les trois dernières rencontres, décisives pour la survie du club dans l'élite, même si Aguirre reste discret. «Il n'est pas bon de prendre des décisions à chaud et, encore moins, les rendre publiques. Mais nous devons faire quelque chose parce que nous ne pouvons pas donner à nouveau une telle image», a-t-il lâché. Un camouflet pour celui qui n'a pas réussi à gagner suffisamment de points pour sa nouvelle équipe. Pas vraiment le résultat escompté par le PSG, où son contrat court toujours jusqu'en juin 2024...