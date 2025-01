L’avis fort de Jérôme Rothen sur Kylian Mbappé

Tout semble aller mieux pour Mbappé du côté de Madrid. Ce week-end encore, celui qui avait été élu joueur du mois de décembre par les fans du Real Madrid a inscrit un doublé, face à Las Palmas, et il est de plus en plus encensé par la presse locale. Dans son émission sur RMC Sport, Jérôme Rothen a aussi tenu à donner son avis sur le retour en force du Bondynois.

« Il est de plus en plus régulier, il est meilleur dans ses courses et techniquement. On retrouve peu à peu le Mbappé d’il y a 2 ans et ce Mbappé est un pXtain de joueur », a expliqué l’ancien joueur du PSG devenu consultant. C’est plutôt clair…