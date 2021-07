Puma dévoile le maillot extérieur de l'OM pour la saison 2021-2022 !

Après avoir dévoilé le nouveau maillot domicile de l'OM à deux journées de la fin de la Ligue 1 dans le but de profiter des enjeux sportifs et de la course à la qualification en Europa League, Puma s'est montré patient et a sagement attendu le dénouement de l'Euro 2020 pour présenter la nouvelle tunique que Mattéo Guendouzi, Gerson et toutes les nouvelles recrues olympiennes arboreront loin du Vélodrome.

Suite à une saison bien décevante où les joueurs de l’OM n’ont décroché que 3 petits points en phase de poule de Ligue des champions avant de se qualifier in extremis pour la prochaine Europe League, le club revient avec de nouvelles ambitions pour la campagne 2021-2022. Sous la houlette de Jorge Sampaoli et avec un mercato mené de main de maître par Pablo Longoria, les supporters marseillais peuvent se mettre à rêver d’une nouvelle belle épopée en C3 avant que l’hymne de la Ligue des champions ne résonne une nouvelle fois dans les travées du Vélodrome. Mais avant d’entamer ce nouveau chapitre, Puma présente un maillot extérieur au design ultra original.

La suite après cette publicité

Une première dans l'histoire du club

Après avoir passé 22 longues années avec adidas, le club vainqueur de la C1 en 1993 a rejoint la marque au félin bondissant en 2018 alors que le « Champions Project » se mettait petit à petit en place. Depuis son arrivée à Marseille, l'équipementier allemand respecte l'ADN du club et s'appuie même parfois sur son glorieux passé, comme ce fut le cas pour le dernier maillot domicile. Pour ce qui est de la tunique secondaire, c'est une autre histoire puisque Puma met évidemment les couleurs traditionnelles olympiennes en avant mais profite aussi du fait qu'aucun design ne se soit imposé dans la durée pour exprimer toute sa créativité. Dans la lignée des trois dernières saisons, la marque au félin bondissant dévoile donc un maillot au style graphique jusque-là jamais vu dans l'histoire du club aux 9 championnats de France.

Pour la deuxième saison consécutive, le bleu marine se présente en grande partie sur la tunique secondaire des partenaires de Steve Mandanda mais sa domination reste tout de même moins forte que lors de la dernière campagne puisque plusieurs nuances de bleu sont mises en avant sur l'ensemble du maillot à travers un graphique inédit fait de zigzags. On retrouve ainsi une trace de l'emblématique bleu azur mais contrairement au dernier exercice, il ne recouvre ni le col en V ni le bout des manches.

Comme sur la plupart des tenues phocéennes de la dernière décennie, une touche de blanc se présente également sur le sponsor maillot « Uber Eats » ainsi que sur les logos du club et de l'équipementier. Enfin, des chaussettes bleu marine accompagnées par de fines rayures bleu azur ainsi qu'un short bleu marine et blanc complètent cette nouvelle tenue qui pourrait être portée dès le 21 juillet face au Sporting Clube de Braga en match amical. Ce nouveau maillot extérieur de l'Olympique de Marseille est d'ores et déjà disponible sur la boutique Foot.fr. Vous pourrez bénéficier d'une réduction de 10% en tapant le code promo: OM10