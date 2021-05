L'OM présente son maillot domicile pour la saison 2021-2022 !

À deux journées de la fin de la Ligue 1, Puma dévoile déjà le maillot domicile de l’Olympique de Marseille pour la saison 2021-2022.

Alors que le PSG, Monaco et l’OL se battent pour se qualifier en Ligue des champions, l’OM est à la lutte avec le RC Lens et le Stade Rennais pour décrocher sa place en Europa League. Si les Phocéens déçoivent cette saison, les regards sont pourtant braqués sur eux ce vendredi 14 mai puisque Puma profite de cette fin de saison intense pour présenter le maillot domicile que Dimitri Payet et ses partenaires porteront probablement au moins une fois d’ici la fin de saison.

Une inspiration des années 1990

Puma équipe l’Olympique de Marseille depuis 2018 mais la marque a puisé son inspiration de la grande histoire olympienne pour concevoir le nouveau maillot que porteront les hommes de Jorge Sampaoli au Vélodrome. Il faut remonter plus de 30 ans en arrière, et plus précisément à la saison 1989-1990, pour trouver un lien avec la nouvelle tunique. À l'époque, adidas équipait l’OM et dévoilait un maillot qui est resté dans l’histoire du club tant cette saison aura marqué les esprits.

Lors de cette saison 1989-1990, Didier Deschamps et ses partenaires étaient vêtus d’un maillot blanc avec de fines rayures ton sur ton. On retrouvait également du bleu azur au niveau des logos de l’OM et de l’équipementier ainsi que sur les deux bandes épaisses et espacées qui couvraient les manches. Le sponsor maillot Panasonic complétait la tunique avec du bleu marine.

Aujourd’hui, Puma s’inspire de ce modèle mais le modernise avec 5 bandes bleu azur plus fines et moins espacées au niveau des manches, auxquelles s’ajoutent deux bandes assez épaisses au niveau des côtes. Les logos de l’équipementier et de l’OM restent de la même couleur alors que le blanc complète ce nouveau maillot sans les rayures ton sur ton. Le seul changement notable au niveau des couleurs vient du sponsor maillot Uber Eats qui est noir.

Un short et des chaussettes du même coloris complètent la tunique que les partenaires de Steve Mandanda pourraient porter dès ce dimanche 16 mai contre Angers au Vélodrome.