FC Barcelone : les 4 dossiers qui tracassent la direction

Le FC Barcelone est sur un petit nuage. Les résultats obtenus par les Catalans sont plus que satisfaisants, le jeu proposé par la formation d’Hansi Flick régale et le club a été à l’honneur lors de la cérémonie du Ballon d’Or avec Aitana Bonmati et Lamine Yamal. Tout va bien dans le meilleur des mondes donc, mais dans le même temps, la direction doit quand même continuer de travailler dur. Surtout qu’il y a quatre dossiers plus ou moins compliqués - chacun à une échelle différente - à gérer.

C’est ce qu’explique le quotidien Sport. Concrètement, il s’agit de la situation contractuelle de quatre joueurs en fin de contrat en 2026. Le premier sur la liste n’est autre que Pedri, et c’est a priori le dossier le moins problématique. Deco souhaite prolonger le Canarien, et les discussions avec l’agent du joueur vont dans le bon sens. Le fantasque milieu de terrain ne pense qu’à continuer de briller au Barça. La signature de son nouveau contrat devrait se produire dans le courant de cette saison.

Deux cas plus complexes

Gavi est plus ou moins dans une situation similaire. Lui aussi veut rester, et le Barça le considère comme un élément clé pour le présent et l’avenir. C’est un peu moins avancé car les discussions n’ont pas encore démarré avec l’entourage de l’Andalou, mais les Barcelonais se montrent optimistes. Quant à Ronald Araujo, c’est plus compliqué. Alors qu’il devrait bientôt revenir de blessure, le défenseur uruguayen a souvent été annoncé comme potentiel partant récemment. Il voudrait plutôt rester, et c’est réciproque, mais les positions de chacun restent encore assez distantes l’une de l’autre.

Le cas Frenkie de Jong est le plus complexe. L’agent et le joueur n’ont pas apprécié certains gestes du Barça ces derniers temps, notamment lorsque le club a tenté de le pousser vers la porte de sortie. Au sein du club, on a même peur qu’il reste jusqu’en 2026 sans prolonger et décide de partir libre ensuite. Hansi Flick l’apprécie énormément, mais ce n’est pas le cas de tout le monde en interne… Un dossier complexe donc, sur lequel il va vite falloir prendre une décision…