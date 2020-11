BL : le Bayern Munich cale contre le Werder, Leverkusen nouveau dauphin

La huitième journée de Bundesliga offrait de belles affiches et le Bayern Munich a été mis en difficulté par une séduisante équipe du Werder Brême. Les joueurs de Florian Kohfeldt ont livré une grosse prestation et ont ouvert le score juste avant la pause grâce à Maximilian Eggestein (45e). En seconde période, le Bayern Munich a haussé son niveau dans un match totalement décousu et Kingsley Coman est parvenu à égaliser (62e). Les deux équipes allaient d'un but à l'autre, mais cela ne suffisait pas. Le Werder Brême arrache un match nul 1-1. Au classement le Bayern Munich reste leader.

Le Bayer Leverkusen pensait faire le plus dur en ouvrant le score grâce à Leon Bailey (27e) contre l'Arminia Bieleld, mais une boulette de Lukas Hradecky a permis au promu d'égaliser (47e). Finalement, c'est l'Autrichien Aleksandar Dragovic qui a arraché la victoire en fin de match pour le Bayer (88e). Au classement, Leverkusen remonte à la deuxième place à un point du Bayern Munich. Le Borussia Mönchengladbach s'est manqué de son côté contre Augsbourg. Longtemps en tête grâce à un but de Florian Neuhaus, les Fohlen se sont fait rejoindre sur un but de Daniel Caligiuri (88e). Score final 1-1 entre les deux équipes. Dans un match très animé, le TSG Hoffenheim a été accroché dans les derniers instants par le VfB Stuttgart (3-3). Enfin Wolfsbourg s'est imposé 2-0 contre Schalke 04 et remonte à la cinquième place. Les Knappen restent avant-derniers avec toujours aucune victoire depuis le début de la saison.

Les matches de l'après-midi :

Arminia Bielefeld 1-2 Bayer Leverkusen : Hradecky (47e, csc) pour Bielefeld; Bailey (27e) et Dragovic (88e) pour Leverkusen

Borussia Mönchengladbach 1-1 Augsbourg : Neuhaus (5e) pour Gladbach; Caligiuri (88e) pour Augsbourg

Bayern Munich 1-1 Werder Brême : Coman (62e) pour le Bayern; Eggestein (45e) pour le Werder

TSG Hoffenheim 3-3 VfB Stuttgart : Baumgartner (16e), Sessegnon (47e) et Kramaric (71e sp) pour Hoffenheim; Gonzalez (18e), Wamagituka (27e) et Kempf (90e +3) pour Stuttgart

Schalke 04 0-2 VfL Wolfsbourg : Weghorst (3e) et Schlager (24e) pour Wolfsbourg

Le classement de la Bundesliga