Real Madrid : Eden Hazard peut se faire du souci

« Il faut être patient avec Eden. Petit à petit, il va retrouver des sensations ». Après la rencontre face au Celta, brillamment remportée 2-0 par ses troupes, Zinedine Zidane calmait le jeu autour du Belge. Il faut dire qu'une fois encore, la star des Diables Rouges est entrée en cours de jeu, alors qu'elle se remet d'une énième blessure musculaire qui l'a empêché pendant une grosse partie du mois de décembre.

Et s'il y en a un qui peut être inquiet, c'est le Belge. Si son entraîneur lui fait encore confiance, du moins vis-à-vis du public, la patience des supporters et des médias commence à s'estomper. Un an et demi après son arrivée pour un montant environnant les 100 millions d'euros, le Belge n'a pas justifié les attentes énormes placées en lui. Et comme l'explique AS, il peut commencer à se faire du souci, alors que Zinedine Zidane a trouvé la formule.

Hazard, futur remplaçant ?

Effectivement, l'entraîneur français a trouvé son onze titulaire. Il y a quelques jours, la presse madrilène expliquait que plusieurs tauliers du vestiaire avaient demandé au Marseillais de faire moins de rotations. Et Zizou les a visiblement entendu. Peu à peu, un onze titulaire commence à se distinguer, avec Lucas Vazquez titulaire à droite et le revenant Marco Asensio à gauche. Alors qu'ils semblaient un temps perdu, les deux Espagnols retrouvent des sensations et sont décisifs.

Hazard retrouvera-t-il une place de titulaire une fois qu'il sera totalement remis ? Son statut "obligera"-t-il Zidane à faire sortir l'un des deux Espagnols pour le mettre dans le onze ? C'est la question que se pose de plus en plus de monde à Madrid, alors qu'AS dévoile une statistique effrayante : il n'a joué que 30% des minutes possibles depuis son arrivée. Zinedine Zidane a un petit casse-tête face à lui...