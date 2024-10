Ligue des Champions : le LOSC a de grandes ambitions face au Real Madrid

La Ligue des Champions fait rêver pour ce genre de rendez-vous. La saison passée, Lille a dû se battre pour aller chercher la quatrième place en Ligue 1 puis a bataillé lors des tours préliminaires et les barrages cet été pour se frayer un chemin dans la plus noble des compétitions européennes de club. Finalement, le LOSC est bel et bien en C1 cette saison. Et après un démarrage raté avec une défaite logique sur la pelouse du Sporting CP (2-0), le club nordiste aura l’occasion de réaliser un exploit ce mercredi face au Real Madrid. Dans un stade Pierre-Mauroy qui sera sûrement à guichets fermés, les hommes de Bruno Génésio ont l’opportunité de lancer leur aventure européenne de la meilleure des manières. Et alors que personne ne leur donne la moindre chance, le tacticien né à Lyon et son groupe croient en leurs chances. Présent en conférence de presse aux côtés de Thomas Meunier, l’ancien coach de l’OL a avoué qu’il était conscient du monument qui se dressait en face de lui.

Mais que cela n’était pas une raison pour baisser les armes dès à présent : «si on se présente sur le terrain en victime et en se disant que le match est perdu avant de le jouer, il vaut mieux rester à la maison. Ceci dit, il faut aussi être réaliste. Demain, on affronte le plus grand club du monde. Pas la meilleure équipe du monde, le plus grand club du monde. Six Champions League remportées sur les dix dernières années. (…) C’est un club qui marche sur l’Europe depuis très longtemps. C’est une performance du club. J’ai eu la chance de le vivre de l’intérieur pendant quelque temps. Quand on parle d’institution, on galvaude le mot parfois en France, pour le coup, c’est une vraie institution. Il faut être lucide. Les débats paraissent déséquilibrés avant le match mais le charme du football, c’est que parfois le petit peut battre le gros.»

Une conviction qui résonne également chez Thomas Meunier. Connu pour dire ce qu’il pense, l’ancien défenseur du PSG n’a pas fait tache à sa réputation en conférence de presse ce mardi. Exaspéré face aux questions pessimistes des journalistes, le Belge s’est appuyé sur une victoire 3-0 du PSG face au Real Madrid il y a quelques années pour expliquer que la Maison Blanche n’était pas imbattable : «on a perdu d’avance là j’ai l’impression… Le sentiment est bon. Il y a quelques années, j’ai eu la chance de les battre 3-0 avec le PSG et on n’était pas favoris non plus. Et pourtant, on avait dominé le match de la tête et des épaules. Tout peut arriver, surtout ici à Pierre-Mauroy. On a déjà montré de très, très belles choses. (…) Le but, c’est de prendre du plaisir, de faire ce que l’on peut. Un résultat positif n’est jamais impossible. (…) Ça sert à rien de se mettre une pression extraordinaire. Je sais que ça n’est pas toujours facile de garder la tête froide parce que c’est une nouvelle expérience pour pas mal de joueurs dans notre équipe. Mais ce qui est important dans ce genre de confrontations, c’est de concentrer sur les bases. Si on fait des choses simples simplement et qu’on parvient de les faire de la meilleure des façons, les choses ne peuvent que bien se passer. (…) Jouer dans les pieds, faire les bons mouvements, de bonnes passes précises, finir les actions… il n’y a pas besoin d’être Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi pour faire ce genre de choses. C’est important d’être focus sur les basiques du football.»

Forcément, la présence de Kylian Mbappé changera beaucoup de choses dans le plan nordiste. Auteur d’un début de saison en dents de scie malgré un bilan comptable plus qu’honorable, son absence donnera forcément plus de chances aux Dogues. Interrogé sur les doutes entourant la présence du capitaine de l’équipe de France, Genesio a expliqué qu’il s’était préparé selon les deux cas de figure : «on ne sait pas si Kylian sera sur le terrain demain au coup d’envoi ou au cour du match. Ce qui est sûr, c’est qu’il est l’un des meilleurs joueurs du monde. Forcément, on prépare le match avec deux options, s’il joue ou s’il ne joue pas. Mais on prépare le match aussi face à l’équipe que l’on va affronter. Il faut aussi parler de Vinicius, de Bellingham, de Valverde, de Rodrygo, de Tchouaméni, de Modric, de Rüdiger… ce sont tous de très, très grands joueurs. Ce qui est important, c’est aussi de croire qu’il est possible de faire un résultat. On a besoin demain d’être à 100% et qu’on aura besoin de réussite.» Une chose est sûre, le LOSC semble prêt à réaliser un exploit majuscule face au dernier vainqueur de la C1.

