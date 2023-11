Michael Owen fracasse Mikel Arteta

Les Magpies ont infligé à Arsenal leur toute première défaite de la saison en Premier League ce week-end (1-0). Une désillusion, forcément, pour les Gunners qui lâchent des points face à un concurrent, eux qui ne comprennent toujours pas certaines décisions prises par l’arbitre lors de la rencontre. À tel point que le club londonien a réalisé un communiqué pour dénoncer les erreurs d’arbitrage dans la foulée sur X. Mikel Arteta, très en colère après le revers, s’est néanmoins attiré les foudres. Et pour cause, Michael Owen ne semble pas avoir apprécié l’attitude d’Arsenal et de son coach.

«Le match Newcastle United contre Arsenal hier était génial à suivre. Deux équipes de haut niveau qui luttent. La seule chose (selon ses mots) "embarrassante" et "honteuse" était le comportement d’Arteta. Un phénomène courant qui endommage le jeu plus que n’importe quelle mauvaise décision. Que son club publie maintenant une déclaration se plaignant du niveau d’arbitrage est lamentable et malheureusement, pour une équipe du niveau d’Arsenal, totalement sans classe», écrit Michael Owen, ancienne gloire de Liverpool. Le message est passé.