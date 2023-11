Arsenal apporte son soutien à Mikel Arteta après son craquage sur l’arbitrage

Ce samedi, Arsenal s’est incliné pour la première fois de la saison en championnat face à Newcastle (0-1). Après la rencontre, Mikel Arteta a passé un gros coup de gueule pour pester contre l’arbitrage. «Le résultat ne devrait pas être ce qu’il est ! C’est une honte», s’est insurgé Arteta au micro de la BBC. «C’est embarrassant ce qui s’est passé. Comment est validé ce but, en Premier League… cette ligue qu’on dit être la meilleure au monde. Je vis dans ce pays depuis 20 ans et maintenant j’ai honte», expliquait également le coach espagnol. Et cela a fait du bruit.

Et ce dimanche, Arsenal a apporté son soutien à son coach via un communiqué. «L’Arsenal Football Club soutient de tout cœur les commentaires d’après-match de Mikel Arteta après des erreurs d’arbitrage et de VAR encore plus inacceptables samedi soir. Nous aimerions également reconnaître les efforts et les performances considérables de nos joueurs et de nos supporters itinérants à St James’ Park. La Premier League est la meilleure ligue au monde avec les meilleurs joueurs, entraîneurs et supporters, qui méritent tous mieux. PGMOL doit de toute urgence s’attaquer aux normes d’arbitrage et se concentrer sur l’action qui nous fait tous passer de l’analyse rétrospective, des tentatives d’explications et des excuses. Nous soutenons les efforts continus du directeur de l’arbitrage, Howard Webb, et serions heureux de travailler ensemble pour atteindre les normes d’arbitrage de classe mondiale exigées par notre ligue.» Le message est passé !