Real Madrid : une première déception à 60 M€ pour Xabi Alonso

Hier, Xabi Alonso a dirigé sa première séance d’entraînement au Real Madrid. Le technicien espagnol, qui n’avait pas tout son groupe à disposition, a commencé son travail au sein de la Casa Blanca, entouré de ses adjoints. Outre le terrain, l’ancien milieu a aussi dû régler d’autres points, lui qui a passé 11 heures au centre d’entraînement de Valdebebas selon El Chiringuito.

Nul doute qu’il a dû évoquer le mercato avec ses dirigeants, qui lui ont déjà offert Dean Huijsen et Trent Alexander-Arnold. Mais tous attendent le recrutement d’Alvaro Carreras pour le poste de latéral gauche. Sauf que le joueur s’est envolé pour le Mondial des Clubs avec Benfica, qu’il ne quittera pas avant la fin de la compétition. Un premier coup dur pour les Merengues, qui veulent négocier son prix à la baisse. Les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu ont appris une autre mauvaise nouvelle.

Arsenal a déjà tout bouclé pour Zubimendi

En quête d’un renfort au milieu de terrain, le club de Florentino Pérez a désigné Martin Zubimendi (26 ans, Real Sociedad) comme étant sa priorité. Ce matin encore, AS a expliqué que les Merengues y croyaient, d’autant que le joueur connaît bien Xabi Alonso qui l’a dirigé à la Real Sociedad plus jeune. Selon les Madrilènes, tant qu’il n’a pas officiellement été annoncé à Arsenal, ils ont leurs chances. Ils comptent d’ailleurs faire baisser son prix, alors que sa clause a été fixée à 60 M€. Mais en Angleterre, The Athletic assure que le Real Madrid n’a aucune chance.

En effet, le média britannique, réputé pour son sérieux, explique que tout est déjà bouclé entre Martin Zubimendi, la Real Sociedad et Arsenal. En effet, les Gunners considèrent que ce transfert est déjà bouclé et ils attendent simplement le mois de juillet pour que leur accord avec la Real Sociedad soit ratifié pour des raisons comptables. Le joueur espagnol est attendu pour la pré-saison. Dans le même temps, The Athletic précise que le Real Madrid apprécie le joueur mais ne serait pas passé à l’offensive. Le dossier est visiblement clos.