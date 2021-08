Merih Demiral prêté à l'Atalanta Bergame

C'est désormais officiel. La Juventus Turin vient d'annoncer ce vendredi le prêt de son défenseur central Merih Demiral (23 ans) à l'Atalanta Bergame, avec une option d'achat estimée à 30 millions d'euros selon La Gazzetta dello Sport. «Le défenseur turc, né en 1998, quitte la Juventus après deux saisons et s'apprête à vivre une expérience à Bergame», précisent les Bianconeri sur leur site officiel.

Arrivé à la Juve à l'été 2019 en provenance de Sassuolo pour 18 millions d'euros, Merih Demiral n'a disputé que 21 matches de Serie A en deux saisons avec le club piémontais, dont 15 en tant que titulaire, notamment en raison d'une grave blessure au ligament croisé antérieur. Il disputera sa quatrième saison en Italie sous le maillot de la Dea.

⚫️ 𝐁𝐄𝐍𝐕𝐄𝐍𝐔𝐓𝐎 𝐃𝐄𝐌𝐈𝐑𝐀𝐋 🔵@Merihdemiral è un nuovo giocatore dell’Atalanta! 🦾 Hoş geldin, Merih! 🔝🇹🇷#Demiral is a new Atalanta player! 🤝 Welcome, Merih! 🤩#GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/82QhThYlPL