Alessandro Nesta nommé entraîneur de Monza

À la recherche d’un nouvel entraîneur pour la saison prochaine, Monza a trouvé son bonheur. Le club de Serie A a engagé la légende du football italien : Alessandro Nesta. Le technicien de 48 ans rejoint le 12e du dernier championnat italien pour un an avec une autre obligatoire sous certaines conditions, comme le club l’a indiqué sur son site.

«L’AC Monza annonce qu’à partir du 1/7/24 Alessandro Nesta sera le nouvel entraîneur de l’équipe première "biancorossa", avec un contrat d’un an plus un renouvellement automatique pour une autre saison si certaines conditions sont remplies», peut-on lire sur le site de Monza. Nesta a déjà entraîné à Miami, Pérouse, Frosinone et dernièrement Reggiana.