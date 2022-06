Juve : Federico Chiesa en dit plus sur son retour

Présent lors d’un évènement caritatif, l’ailier de la Juventus de Turin, Federico Chiesa, a évoqué son retour sur les terrains. L’Italien de 24 ans, qui s’est gravement blessé au genou en janvier dernier, a affirmé que sa rééducation se passait bien et qu’il serait normalement de retour à la compétition au mois de septembre.

« Je pense que je serai prêt début septembre. Nous verrons si nous pouvons faire quelque chose plus tôt. Mais pour être sûr et ne pas avoir de rechute, je dirais septembre. Nous faisons un excellent travail, au camp je suis entouré de grands professionnels. Le personnel médical de la Juve est fantastique, ils m'ont aidé dans tous les domaines. Nous sommes dans une phase où j'ai commencé à courir, j'ai commencé à faire les premiers changements de direction », a déclaré l’international italien qui, avant sa blessure, avait disputé 18 rencontre avec les Bianconeri, inscrit quatre buts et délivré autant de passes décisives.