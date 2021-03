Gladbach : Marcus Thuram s'excuse après la polémique du crachat

Auteur d'un crachat qui avait fait polémique lors d'un duel face à Hoffenheim en Bundesliga en décembre dernier, l'attaquant français avait été au cœur d'une énorme polémique. Depuis, l'attaquant de Gladbach ne s'était pas exprimé à ce sujet. Il l'a enfin fait devant les caméras de Téléfoot, présentant ses excuses une nouvelle fois.

« Il (Stefan Posch) me dit des choses qui se disent tous les jours sur les terrains mais c’est surtout moi le fautif. Je savais directement que j’avais fauté et que j’avais fait un geste inexcusable. Je me suis excusé auprès du joueur directement et de l’arbitre puis j’ai quitté le terrain. C’était un crachat non intentionnel mais dans ma position, je n’allais pas expliquer aux gens ce qu’ils avaient vu à la télévision. J’ai pris ce qu’il fallait prendre. J’ai compris que c’était une erreur. En aucun cas j’avais à répondre au joueur et j’ai assumé ce qu’il fallait assumer. Maintenant c’est fini », a expliqué le joueur à Téléfoot.