OM : Vitinha raconte sa métamorphose

La suite après cette publicité

Il y a encore quelques mois, alors que l’Euro Espoirs venait de s’achever, ils n’étaient plus vraiment nombreux à conserver leur confiance en Vitinha, acheté 32 milions d’euros quelques mois plus tôt. Pablo Longoria, le président du club, lui, maintenait sa confiance et surtout, l’Espagnol expliquait pourquoi il fallait laisser du temps à l’ancien de Braga.

Après quatre rencontres officielles, le Portugais est le meilleur buteur de l’OM avec deux réalisations en championnat en deux rencontres. Il semble complètement retrouvé et bien loin du joueur lourd et peu emballant de ses débuts. Il sera encore un danger, ce samedi, contre Brest et ce n’est pas pour rien qu’on l’a retrouvé en conférence de presse ce vendredi en début d’après-midi.

À lire

OM : Joaquin Correa est arrivé à Marseille

« Je n’ai jamais pensé à partir »

Le buteur s’est expliqué sur sa métamorphose : « l’adaptation, ça prend un certain temps. Quant à moi, je peux dire que je suis arrivé l’année dernière, la saison était en cours, ce n’était pas facile d’arriver à ce moment-là. J’ai travaillé pour m’adapter le plus rapidement possible. La trêve a été utile. J’ai pu me reposer. Je peux vous dire que je suis prêt, je connais mieux la Ligue 1, la ville. C’était important pour moi ». Mais il ne s’est pas arrêté en si bon chemin

La suite après cette publicité

« Je n’ai jamais pensé à partir. J’ai toujours une certaine confiance en moi. Je savais que c’était difficile, que j’avais besoin d’adaptation, c’était la première fois que je sortais du Portugal. Je n’ai jamais baissé les bras, il fallait que je travaille tous les jours pour pouvoir jouer et saisir les opportunités », a poursuivi Vitinha, avouant au passage le rôle clé de Jean-Pierre Papin dans son renouveau.

Les supporters du Vélodrome l’ont toujours soutenu et il a eu un mot pour eux en fin de conférence de presse : « dès le premier jour, j’ai senti ce soutien des supporters. Ils m’ont toujours soutenu en dépit des difficultés d’adaptation. Je l’ai senti. J’étais parfois étonné. Il y a eu des moments où les choses ne se faisaient pas comme je l’imaginais et ils m’ont toujours soutenu. Je les remercie et je vais rendre tout le soutien qu’ils m’ont donné ». Il pourra commencer à leur rendre dès ce samedi contre Brest.