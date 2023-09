Liga : le Betis et Cadix se neutralisent, Las Palmas s’impose sur le fil face à Grenade à 10 contre 11

En marge du choc tant attendu entre l’Atlético Madrid et le Real Madrid (21h00) comptant pour la 6e journée de Liga, deux rencontres se disputaient simultanément ce dimanche après-midi. Humilié par le FC Barcelone le week-end dernier et battu sur le fil par les Glasgow Rangers en Ligue Europa, le Bétis Séville se présentait face à Cadix avec des doutes plein la tête. Malgré une nette domination dans le jeu des hommes de Manuel Pellegrini, les locaux ont été surpris avant la mi-temps par les visiteurs grâce à une réalisation de Chris Ramos (0-1, 41e). Sonné à la pause, le club andalou a fait preuve de caractère en seconde période pour revenir au score par l’intermédiaire de Guido Rodriguez (1-1, 60e). Malgré le point du nul, les deux équipes intègrent le top 10.

En parallèle, deux clubs englués dans les basfonds du classement, à savoir Las Palmas et Grenade, s’affrontaient avec pour seul objectif de sortir de la zone rouge. Si la première période a été pauvre en occasions chaudes, la seconde mi-temps a été marqué par l’expulsion de Mika Marmol après avoir écopé d’un second avertissement peu avant l’heure de jeu. En supériorité numérique, Grenade a fait l’assaut du but adverse sans trouver la faille et s’est fait surprendre par Kirian et Las Palmas dans le temps additionnel (1-0, 90e+3). Las Palmas (15e) réalise la bonne opération et sort de la zone rouge tandis que Grenade glisse au 19e rang.