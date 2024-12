PSG : la nouvelle mise au point de Luis Enrique face aux critiques

Présent en conférence de presse avant le choc opposant le PSG à l’OL dans le cadre de la 15e journée de Ligue 1, Luis Enrique est revenu sur les nombreuses critiques faites à son sujet. L’occasion pour le technicien parisien de défendre son bilan à la tête des Rouge et Bleu. «Si on fait toujours les mêmes choses, l’adversaire s’adapte. Si tout le monde sait comment on joue, on ne surprend plus. On veut générer de l’imprévisibilité pour l’adversaire. Cette saison précisément, statistiquement, c’est ma meilleure saison en tant qu’entraineur, si on s’en tient aux chiffres d’occasions créer pour nous et pour l’adversaire», a tout d’abord lancé l’Ibérique.

Et d’ajouter : «c’est comme ça depuis le début de la saison. Il y avant des journalistes qui disaient qu’on avait pas le meilleur effectif, même pas en France. Je suis très content de cette saison car le processus de croissance dépend de notre capacité à dépasser les problèmes. Je regarde ce que nous faisons et nous dépendons d’aucun joueur mais de l’équipe. Le niveau de l’entrainement monte progressivement, il est meilleur chaque jour. C’est le meilleur chemin vers la conquête de choses positives. On s’améliore tout le temps. Je le répète c’est ma meilleure saison». Le message est passé !

