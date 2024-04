Coupe de la Confédération : un club marocain refuse catégoriquement de jouer en Algérie

Voilà maintenant plusieurs jours qu’un scandale a éclaté dans le football africain. En effet, le club algérien de l’USM Alger et le club marocain du RSB Berkane devaient croiser le fer ce dimanche soir, sur la pelouse du stade du 5 juillet d’Alger, dans le cadre de la demi-finale aller de Coupe de la Confédération CAF. Mais on apprend ce dimanche que le match ne devrait pas se jouer. L’arrivée de l’équipe marocaine à l’aéroport d’Alger avait déjà provoqué un gros blocage et la polémique n’avait cessé de s’enfler. La raison derrière cette rencontre est politique.

La suite après cette publicité

La présence du Sahara sur la carte du Maroc figurant sur le maillot du club de Berkane ne passe pas du tout auprès de certains supporters et autres instances algériennes puisque cette partie du monde est également revendiquée par le groupe Polisario, soutenu par le gouvernement d’Algérie. La Fédération algérienne de football (FAF) avait proposé une solution en offrant des maillots modifiés au club marocain, ce qu’ont refusé les dirigeants de Berkane. D’après le média La Vague Verte, l’entraîneur du RS Berkane, Mouine Chaabani, voulait jouer le match mais le président du club marocain aurait mis son veto.