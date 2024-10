OM - PSG : les justifications de François Letexier après le carton rouge d’Amine Harit

Voilà sûrement une promotion de la Ligue 1 peu reluisante. Ce dimanche, en clôture de la 9e journée de Ligue 1, le Classique entre l’OM et le PSG était attendu de pied ferme par les supporters des deux rivaux. Même les observateurs de la Ligue 1 s’attendaient à une rencontre animée et serrée entre deux équipes au rendez-vous depuis le début de saison dans l’élite. Pour autant, le spectacle escompté n’aura pas été au rendez-vous ce dimanche au Vélodrome. Passant complétement au travers de ses premières minutes de jeu, Marseille a été mis en difficulté dès la 20e minute avec l’expulsion d’Amine Harit pour un geste maladroit sur Marquinhos. Une décision qui a provoqué l’ire des spectateurs de la rencontre, car ce geste a mis les Marseillais en grande difficulté et les a condamnés à une défaite cuisante face à leur grand rival (0-3). Pire encore, cela a également tronqué le spectacle de la rencontre car le match a ressemblé à une grande purge par la suite. Forcément, avec une telle décision arbitrale, l’étau s’est resserré autour de François Letexier. Considéré comme l’un des meilleurs arbitres de France, ce dernier a cristallisé les tensions sur les réseaux sociaux à l’issue du match.

De manière très courageuse, l’arbitre du Classique a donc tenu à expliquer ses décisions arbitrales contestées au micro de DAZN. Et pour lui, sa décision est d’une logique implacable : «je vois Amine Harit arriver avec la jambe tendue en direction du torse de son adversaire. C’est le premier élément que je distingue à vitesse réelle. Dès le départ, j’ai le sentiment que ce geste met en danger l’intégrité physique de son adversaire. Je prends malgré tout le temps de la réflexion. Très rapidement, Marquinhos enlève son tee-shirt et je vois la trace des crampons au niveau du sternum. Ces deux éléments, à la fois ce que j’ai perçu à vitesse réelle et les conséquences du geste, qui me décident à exclure monsieur Harit. J’ai la volonté de confirmer ma vision à vitesse réelle avec la conséquence du geste, c’était important pour moi. Je sais par expérience que ce type de gestes, quand ils sont commis, génèrent forcément une conséquence sur le corps de l’adversaire. Si je dois juger de la mise en danger de l’intégrité physique de l’adversaire, je dois voir l’endroit du contact et si les conséquences sont visibles. On est particulièrement vigilant parce que c’est notre travail de protéger les joueurs. La mise en danger de l’intégrité physique de l’adversaire, même lorsqu’elle n’est pas générée par une action délibérée et volontaire du joueur, mérite une exclusion. Le caractère délibéré du geste ne change en rien la sanction disciplinaire qui doit être donnée.»

Le VAR a confirmé le carton rouge

Après ses explications claires et qui lèvent le voile sur le processus de réflexion qui a mené à une telle décision, François Letexier est également revenu sur l’un des griefs retenus contre lui durant le match. En effet, n’ayant pas consulté les images du VAR après sa décision, le natif de Bédée a essuyé plusieurs critiques. Pour autant, l’arbitre de 35 ans a expliqué qu’il avait eu la confirmation de la vidéo sur cette action litigieuse. «Sur chaque situation de rouge notamment, l’assistance vidéo regarde. Là, le VAR ne considère pas que ma décision est une erreur manifeste. Au contraire, ils me confirment qu’il y a contact de la semelle au niveau du torse, avec un angle qui n’a pas été diffusé par la réalisation, qui permet de voir le duel de profil. Sur l’arrêt sur image qui m’a été fourni a posteriori, on constate clairement le contact de la semelle au niveau du sternum. Je ne pouvais pas en douter puisque j’ai vu les conséquences du geste», a confirmé François Letexier au micro de DAZN.

Et malgré toutes ses justifications claires et spontanées, l’homme de 35 ans a encore vu son choix être remis en cause par Patrick Vieira qui a expliqué qu’il n’était pas d’accord avec la décision de l’arbitre du soir : «je sais que ma décision va avoir un impact mais je fais mon travail. Si je dois être courageux en prenant des décisions logiques, je dois le faire. La mise en danger de l’intégrité d’un adversaire est là, avec une jambe tendue, sur le torse, avec une trace comme ça, j’ai du mal à considérer qu’on me dise que l’intégrité physique de l’adversaire n’est pas en danger. Entre un joueur qui joue le ballon du pied et l’autre qui le joue avec le torse, je sais qui est le plus en danger. Je cherche juste à justifier ma décision.» Les explications de François Letexier sont là !