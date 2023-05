Serie A : piégé par Bologne, l’AS Roma voit la C1 s’éloigner

L’AS Roma n’avait pas le droit à l’erreur. Distancés dans la course à la Ligue des champions, les Romains étaient dans l’obligation de s’imposer ce dimanche sur la pelouse de Bologne (11e) lors de la 35e journée de Serie A. Lors des 45 premières minutes, les Rossoblù dominaient dans l’ensemble la rencontre (75 % de possession), même si la Louve s’est procurée deux belles situations (25e, 45e).

Au retour des vestiaires, la rencontre entre les deux équipes ne s’emballait pas. À la demi-heure, Mady Camara s’offrait une opportunité d’ouvrir le score, mais sa frappe passait juste à côté (62e). En fin de match, Lukasz Skorupski réalisait un arrêt sensationnel pour stopper une tête de Tammy Abraham (87e). La tableau d’affichage restait finalement nul et vierge. Avec ce score de parité (0-0), l’AS Roma dit certainement adieu à la C1 avec six points de retard à trois journées de la fin. De son côté, Bologne, qui n’a plus rien à jouer en cette fin de saison, reste au 11e rang.

