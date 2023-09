Italie : Gianluigi Buffon prêt pour son nouveau challenge avec Luciano Spalletti

La suite après cette publicité

C’est la première trêve internationale dans cette nouvelle saison footballistique et si certaines nations souhaitent seulement consolider leurs forces en confirmant de belles impressions, d’autres sélections nationales sont toujours en pleine période de transition et doivent poursuivre leur développement à moins d’un an de l’Euro 2024 (14 juin – 14 juillet), organisé en Allemagne. Et la Sqaudra Azzurra sera plus que jamais surveillée dans ces prochains mois : d’abord parce qu’elle est tenante du titre après son succès spectaculaire à l’été 2021 contre l’Angleterre en finale à Wembley mais aussi parce qu’elle vient de changer d’entraîneur. En effet, à la surprise générale, le sélectionneur Roberto Mancini, en clash avec la fédération italienne et le président Gabriele Gravina, a plié bagages pour prendre la succession d’Hervé Renard en Arabie saoudite en échange d’un juteux contrat à hauteur de 50 millions d’euros pour une durée de deux ans et demi, avec également 10 millions d’euros de bonus.

C’est l’entraîneur italien Luciano Spalletti (64 ans), auréolé d’un Scudetto historique avec le Napoli, qui remplace Roberto Mancini à la tête d’une Italie toujours plus malade qui cherche toutes les solutions possibles aux maux présents dans cette sélection, suite à deux traumatismes subis lors des deux dernières Coupes du Monde, durant lesquelles la Nazionale est absente car éliminée aux Qualificatios : contre la Suède en 2017 et contre la Macédoine du Nord en 2022. Et comme tout un symbole, c’est contre cette même Macédoine du Nord que l’Italie version Luciano Spalletti va faire sa grande rentrée des classes. Un retour de la Nazionale marqué aussi par un staff flambant neuf et renforcé par l’arrivée d’une des plus grandes légendes du Calcio : l’ancien gardien Gianluigi Buffon (45 ans), tout juste retraité de sa carrière pro, a rejoint le staff du nouveau sélectionneur en tant que chef de délégation de l’équipe nationale, poste laissé vacant depuis le décès de Gianluca Vialli.

Un rôle taillé sur mesure

Après deux saisons en Serie B dans son club formateur de Parme, Gianluigi Buffon retrouve un poste parfait pour lui, de mentor et de gestion des différentes équipes italiennes. Mais la légende italienne a conscience du challenge après plusieurs déceptions nationales : «Je ne ressens pas ce danger, malgré les hauts et les bas que nous proposons historiquement. Nous arrivons d’une non qualification en Coupe du Monde, mais aussi d’une victoire avec un certain style à l’Euro. La force est au milieu. Ces jours-ci, j’ai eu la chance d’être proche du président, du coach, de son staff et je dois dire que j’ai entendu parler de concepts, d’émotions, de valeurs qui, à mon avis, sont indispensables si l’on veut atteindre un objectif. J’ai le sentiment que l’Italie a trouvé le bon homme aujourd’hui et je ne parle pas de moi», a déclaré l’ancien gardien de la Juventus en conférence de presse lundi.

Fraîchement retraité, Gigi Buffon ne voulait pas totalement quitter les prés. Il était évident pour lui de retrouver un défi dans un environnement qu’il apprécie et surtout où il était souhaité par les différents acteurs. L’équipe nationale italienne, où il est à ce jour toujours le joueur le plus capé avec 176 appels, sonnait comme un choix parfait : «Je remercie toutes les personnes qui m’ont voulu ici. Souhaiter ma personne ici est quelque chose qui me rend fier et me stimule, cela fait de moi un homme heureux. Je retourne dans un environnement que je pense bien connaître. Pour résumer, mon rôle sera d’apporter une petite contribution à toutes les dynamiques et enjeux que nous connaîtrons dans le futur à différentes échelles»

Mais sentimentalement, le choix Buffon a notamment fait souffrir Roberto Mancini, qui n’aurait pas apprécié de voir son meilleur ami et ancien collègue Gianluca Vialli remplacer sans son accord. L’ex gardien de la Juventus veut néanmoins une transition en douceur en respectant les traces de Vialli : «Le souvenir est immense et magnifique, nous avions une relation extraordinaire en dehors du terrain. On échangeait tout le temps nos maillots, il y avait un partage total et je dois dire que ce serait une erreur de penser à arriver à son niveau immédiatement. Chacun de nous a son propre passé, son propre chemin, il peut donner des réponses que vous ne pouvez pas donner à un jeune. Venir ici en essayant d’être un nouveau Vialli serait une erreur, je ne serai pas à la hauteur. Je vais essayer d’être ce que j’ai toujours été qui est alors la raison pour laquelle on m’a voulu ici», a longuement expliqué Buffon.