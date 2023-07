Aston Villa mène un mercato plus que séduisant !

Malgré un début de saison catastrophique, Aston Villa a su redresser la pente avant la trêve hivernale pour s’offrir un retour en Coupe d’Europe à l’issue de l’exercice 2023. Sous la houlette d’Unai Emery, débarqué en octobre après le licenciement de Steven Gerrard, le club basé à Birmingham a terminé à la septième place en Premier League, synonyme de qualification pour la Ligue Europa Conférence. Conséquence, Aston Villa nourrit de grandes ambitions pour la saison à venir. Afin de se doter d’un effectif solide, le club anglais a misé sur Monchi, ancien collaborateur du technicien espagnol, recruté en provenance du FC Séville pour mener à bien le mercato estival. Et il faut dire que celui-ci a débuté sous les meilleurs auspices.

En effet, Aston Villa a eu le nez creux en enrôlant Youri Tielemans. En fin de contrat avec Leicester, fraîchement relégué en D2 anglaise, le milieu de terrain belge ne se voyait pas évoluer dans l’antichambre anglaise et a donc été séduit par le projet des Villans. Dans la foulée, Aston Villa a réalisé un énième gros coup en recrutant Pau Torres. Unai Emery appréciait particulièrement les qualités de relance et le potentiel athlétique de l’international espagnol lorsqu’il officiait du côté de Villareal. Depuis son arrivée en automne dernier, l’Ibère avait fait du colosse d’1m91 sa priorité pour sa défense centrale. Au terme de longues négociations avec le sous-marin jaune, l’ancien coach du PSG a réussi à obtenir gain de cause en échange d’un chèque de 39 millions d’euros, faisant de Pau la deuxième recrue la plus chère de l’histoire du club derrière Emiliano Buendia. Un record tombé ce week-end avec la signature de Moussa Diaby.

Aston Villa a cassé sa tirelire pour Diaby !

Souhaitant se doter d’une attaque de feu capable de rivaliser avec les plus prolifiques d’Angleterre, Aston Villa a mis les bouchés doubles pour s’offrir Moussa Diaby. Pour y parvenir, les pensionnaires du Villa Park se sont lancés dans un bras de fer avec Al Nassr. Le club saoudien, désireux de poursuivre son opération séduction en Premier League n’a pas obtenu les faveurs de l’attaquant français, et ce en dépit de ses arguments financiers. Le sérial buteur de Leverkusen (171 matchs, 48 buts et 45 passes décisives au total avec les Pillendreher) a résisté aux chants des sirènes saoudiennes, sans doute motivé à l’idée de travailler à nouveau avec Unai Emery.

Outre l’idée de retrouver son ancien coach, ce départ d’Allemagne s’inscrit sans doute dans une stratégie bien définie pour le natif de Paris. Rejoindre le championnat anglais, considéré comme l’un des plus prestigieux du vieux continent, peut également lui permettre de rester dans le giron de l’équipe de France et de son sélectionneur Didier Deschamps en marge de l’Euro 2024. Mais Aston Villa a dû sortir le chéquier pour faire céder le club allemand. Après une première offre comprise entre 35 millions et 40 millions d’euros refusée, la formation anglaise a dégainé une seconde offensive à hauteur de 60 millions d’euros pour faire plier le récent sixième de Bundesliga.

Les Villans veulent se mettre à l’heure belge

Après ce énième coup de maître, le club de Birmingham n’est pas rassasié et souhaite continuer son marché, cette fois-ci en France. À l’origine envisagé comme plan B en cas d’échec dans l’opération Moussa Diaby, Jérémy Doku demeure sur les tablettes des Villains comme l’a informé le Daily Mail. Après une première partie de saison poussive marquée par des pépins physiques à répétition, le virevoltant ailier belge a réalisé une seconde partie d’exercice honorable permettant notamment au Stade Rennais d’accrocher la quatrième place. En cas d’offre intéressante, le club breton ne devrait pas faire la fine bouche, lui qui était allé chercher le Diable Rouge à Anderlecht en 2020 en échange de 26 millions d’euros. L’idée d’associer le duo Diaby-Doku à Ollie Watkins, auteur d’une saison accomplie, a de quoi en faire rêver plus d’un.

Enfin, outre Jérémy Doku, Aston Villa est disposé à relancer Charles De Ketelaere comme l’a informé la Gazetta Dello Sport récemment. Recruté à prix d’or l’été dernier par Milan, le Belge a éprouvé toutes les difficultés du monde à s’imposer dans l’effectif lombard, comptabilisant 40 apparitions sans avoir marquer le moindre pion ! En perte de vitesse, un challenge en Angleterre permettrait au jeune milieu offensif de 22 ans de retrouver des sensations perdues depuis son départ du Club Bruges. Pour laisser partir l’enfant de Bruges, Milan attend au minimum 30 millions d’euros.