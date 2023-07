Moussa Diaby signe à Aston Villa !

Formé au Paris Saint-Germain, Moussa Diaby a fait ses débuts en tant que professionnel dans la capitale française. Après un prêt en Italie du côté de Crotone, le virevoltant ailier est revenu dans le club de sa ville natale avant de partir en Allemagne pour connaître un nouveau championnat avec la Bundesliga. C’était en 2019. Depuis, le joueur de 24 ans a pris du gallon au point de faire ses grands débuts avec les Bleus quelques années plus tard seulement.

En effet, l’international tricolore (9 sélections) s’est imposé comme un solide titulaire au Bayer Leverkusen. Auteur de 49 réalisations et 48 passes décisives depuis son arrivée sur la rive orientale du Rhin, dont 14 buts et 11 offrandes en 48 rencontres disputées toutes compétitions confondues pour la seule saison dernière, Moussa Diaby a attiré le regard de plusieurs clubs européens grâce à ses performances en Bundesliga mais aussi en Ligue des champions et en Ligue Europa.

Un transfert qui fait les affaires du PSG

Alors que l’Arabie saoudite et Al Nassr s’étaient positionnés sur Moussa Diaby depuis maintenant plusieurs semaines, c’est finalement Aston Villa qui a réussi à attirer l’ailier français dans ses filets. «Aston Villa est ravi d’annoncer la signature de l’international français Moussa Diaby. L’ailier de 24 ans rejoint Villa en provenance du Bayer Leverkusen pour un montant non divulgué et a déjà rejoint ses nouveaux coéquipiers lors de leur tournée aux États-Unis», peut-on notamment lire dans le communiqué du club allemand.

Pour rappel, le Paris Saint-Germain avait négocié un pourcentage en cas de revente de son titi parisien (20%) au moment où celui-ci a rallié l’Allemagne contre un chèque de 15 millions d’euros. Ainsi, si le pensionnaire de Premier League devrait débourser environ 60 millions d’euros pour s’attacher les services de Moussa Diaby, bonus compris, cette transaction devrait rapporter entre 7 et 9 millions d’euros à son club formateur, le PSG en l’occurrence. Une belle affaire pour les dirigeants du club de la capitale.