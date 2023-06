Aston Villa officialise l’arrivée de Youri Tielemans !

La suite après cette publicité

En fin de contrat avec Leicester, et donc libre de s’engager où il le voulait, Youri Tielemans ne va pas connaître la deuxième division du football anglais. Joueur clé des Foxes, il aura disputé 195 rencontres en 5 saisons avec notamment un but magnifique et décisif en finale de la FA Cup 2021. Alors que le club anglais au sein duquel il était arrivé en 2019 est condamné à la relégation en Championship la saison prochaine, le joueur de 26 ans a décidé de rejoindre Aston Villa. Le milieu de terrain défensif belge va donc continuer d’évoluer en Premier League avec sa nouvelle équipe.

«Aston Villa est heureux d’annoncer que le club est parvenu à un accord pour la signature de Youri Tielemans. L’international belge deviendra officiellement un Villan le 1er juillet après l’expiration de son contrat avec Leicester City», peut-on d’ailleurs lire dans le communiqué d’Aston Villa publié sur leur site internet. Youri Tielemans va donc porter les couleurs d’un quatrième club différent. En effet, le milieu belge a été formé à Anderlecht avant de passer par l’AS Monaco et donc de découvrir le foot anglais chez les Foxes puis de rejoindre les Villans donc.

Aston Villa is delighted to announce that the club has reached an agreement to sign Youri Tielemans.