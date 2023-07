Le Havre a bouclé l’arrivée d’Abdoulaye Touré

Abdoulaye Touré va revenir en Ligue 1 ! Passé par le centre de formation du FC Nantes, le milieu de terrain de 29 ans a passé une grande partie de sa carrière avec les Canaris au point d’en devenir le capitaine avant de partir en Italie, du côté du Genoa. Le club basé à Gènes est alors au plus mal et fonce vers la Serie B. De son côté, Touré est prêté à l’équipe de Karagümrük en Turquie pendant six mois.

La suite après cette publicité

De retour à Gènes, Abdoulaye Touré, sous contrat jusqu’en 2025, vit une saison compliquée en deuxième division italienne. Mais le joueur, passé par les catégories de jeunes de l’équipe de France, pourrait bien avoir trouvé une belle porte de sortie. En effet, selon nos toutes dernières indiscrétions, son transfert en direction du Havre est acté. En effet, tout est bouclé et les différentes parties sont tombées d’accord dans ce dossier alors qu’un contrat de deux ans l’attend dans la ville portuaire.

À lire

Kevin Gameiro prolonge à Strasbourg