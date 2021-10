Zinédine Zidane aurait dit non à Newcastle

La suite après cette publicité

Après son rachat par le Fonds public d’investissement saoudien, Newcastle s’active déjà pour renforcer son équipe. Une des premières étapes ciblées par les nouveaux propriétaires est de recruter un entraîneur. En effet, Steve Bruce s’attend à être remercié dans les prochaines semaines, voir jours.

Plusieurs noms ont été évoqués pour le poste, notamment Antonio Conte, Steven Gerrard, Frank Lampard et Lucien Favre. The Mirror indique que les Magpies seraient également venus aux renseignements auprès de Zinédine Zidane. L’ancien entraîneur du Real Madrid se serait empressé de refuser et devrait attendre la fin de la Coupe du Monde 2022 pour prendre une décision concernant son avenir.