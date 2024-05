Brest : Lorenzi va discuter avec son président !

La saison du Stade Brestois restera quoi qu’il arrive dans les annales de la Ligue 1 et du club du Finistère. En terminant troisième du championnat, les Pirates ont obtenu un ticket direct pour la Ligue des Champions. Un succès dont le mérite revient au meilleur coach de Ligue 1 Éric Roy, mais aussi, et surtout, au bâtisseur de ce formidable projet, Grégory Lorenzi (40 ans).

La suite après cette publicité

Ce dernier est celui qui a recruté la plupart des joueurs du club et qui a ramené Roy sur le banc de touche. De quoi susciter une énorme convoitise de la part de plusieurs clubs à la recherche d’un directeur sportif (Rennes, Lens et Nice). Mais Brest n’a pas dit son dernier mot et tente par tous les moyens de le retenir. Selon nos informations, une discussion va avoir lieu dans les prochaines heures entre Lorenzi et son président, Denis Le Saint. Reste à savoir si ce dernier trouvera les mots pour le retenir.