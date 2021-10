Le fabuleux destin de Gavi

«Ce qu'il a fait, à 17 ans seulement, c'est anormal». Interrogé en conférence de presse d'après Italie-Espagne (1-2, demi-finale de Ligue des Nations), Luis Enrique a salué comme il se doit Gavi. Il faut dire que le jeune homme, qui n'est apparu qu'à 7 reprises toutes compétitions confondues avec l'équipe première du FC Barcelone jusqu'ici, a réussi une sacrée performance pour sa première sélection avec la Roja, pendant 82 minutes.

Du volume, du caractère, une technique assurée, des passes verticales : le jeune homme, issu de La Masia, a donné un bel aperçu de tout ce qu'il pouvait apporter à l'entrejeu espagnol, parfois en manque d'idées ces derniers mois. Pour le plus grand bonheur de son sélectionneur, décidément conquis. «C'était sa première, mais nous le connaissions. C'est anormal qu'il joue comme ça. C'est un joueur avec de la personnalité, il a des conditions physiques enviables, qui collent à notre style de jeu... Nous pouvons voir qu'il est le présent de la sélection, pas l'avenir», a-t-il ajouté.

Tout le monde l'encense

Le patron de la sélection espagnole est conquis. Plus largement, en Espagne, ce jeudi, il n'y en a que pour lui. Les journaux sont tout simplement dithyrambiques. «Extraordinaire» (As), «parfait», «début triomphal», «mais d'où sort-il ?» (Marca), «match très courageux, pardon, une exhibition» (Sport), «historique», «grand match» (Mundo Deportivo), «Gavi entre dans l'histoire en jouant comme un trentenaire» (El Pais), «Gavi a comblé le vide laissé par son partenaire au Barça Pedri» (El Mundo). N'en jetez plus !

Même en Italie, le gamin a impressionné. Au micro de la télévision italienne Rai, qui diffusait la rencontre dans La Botte, Emerson, le latéral gauche de l'Olympique Lyonnais, n'a pas manqué de souligner la prestation accomplie de l'Ibère. «Oui, Gavi m'a impressionné, je ne le connaissais pas. Il a fait un grand match, on voit qu'il a un énorme potentiel», a-t-il lâché. C'est ce qu'on appelle un plébiscite pour le désormais plus jeune international de l'histoire du football espagnol ! À confirmer.