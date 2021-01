FC Barcelone - Athletic : les compositions sont là

Affiche de la finale de la Supercoupe d'Espagne, la rencontre entre le FC Barcelone et l'Athletic Bilbao reprend aujourd'hui pour le compte de la 21e journée de Liga. A domicile, les Blaugranas optent pour un 4-3-3 avec Marc-André Ter Stegen comme dernier rempart. Il peut compter sur Oscar Mingueza, Ronald Araujo, Samuel Umtiti et Jordi Alba en défense. Frenkie De Jong et Pedri accompagnent Miralem Pjanic dans l'entrejeu tandis qu'Ousmane Dembélé, Lionel Messi et Antoine Griezmann forment le trio d'attaque.

La suite après cette publicité

De son coté, Bilbao se présente dans le 4-4-2 classique de Marcelino. Unai Simon est protégé par Ander Capa, Yeray Alvarez, Inigo Martinez et Yuri Berchiche en défense. Oscar De Marcos, Dani Garcia, Unai Vendecor et Iker Muniain se retrouvent au milieu de terrain. Inaki Williams et Raul Garcia composent le duo d'attaque.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions

FC Barcelone : Ter Stegen - Mingueza, Araujo, Umtiti, Alba - De Jong, Pjanic, Pedri - Dembélé, Messi, Griezmann

Athletic Bilbao : Simon - Capa, Yeray, Inigo, Yuri - De Marcos, D. Garcia, Vendecor, Muniain - Williams, R. Garcia