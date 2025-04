Barça : Wojciech Szczęsny est cash sur son avenir

Ce lundi, Wojciech Szczęsny (34 ans) s’est présenté en conférence de presse à la veille du 1/4 de finale retour de la Ligue des Champions face au Borussia Dortmund au Signal Iduna Park. Un stade où il avait raccroché les crampons et les gants le 25 juin dernier après la rencontre entre la France et la Pologne lors du championnat d’Europe 2024 (il était resté sur le banc, ndlr). Quelques mois plus tard, l’ancien portier de la Juventus retrouve cette enceinte où il devrait être titulaire demain soir avec le FC Barcelone en C1. Il était d’ailleurs présent ce lundi en conférence de presse aux côtés de son entraîneur Hans Dieter Flick. Un petit évènement selon la presse espagnole puisque le Polonais ne s’était pas encore présenté face aux journalistes depuis sa présentation il y a quelques mois.

Les médias n’ont donc pas manqué l’occasion de lui poser des questions sur son retour après sa retraite. « Honnêtement, je jouais au golf avec mon fils. En réalité, j’avais déjà reçu des signaux avant ce moment-là. Cela me semblait étrange (…) J’aime gagner. Il y a quelques mois, j’étais sur la plage, et maintenant je joue pour l’une des meilleures équipes d’Europe. Gagner, c’est ce que j’aime par-dessus tout. Il m’aurait été impossible d’imaginer remporter des compétitions aussi importantes après ma retraite. Je me rapproche de la Ligue des champions, un de mes rêves.» Ensuite, il a été question de son avenir : «ce n’est pas quelque chose auquel je pense trop. J’ai un contrat jusqu’à la fin de la saison et je veux me concentrer sur les matches. Je ne veux pas gaspiller mon énergie avec des problèmes de contrat ou mon avenir. Je veux donner le meilleur de moi-même au club.» Le message est passé…