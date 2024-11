Olivier Boscagli serait la recrue idéale pour le Real Madrid… selon l’IA

La grave blessure d’Eder Militao oblige le Real Madrid à revoir ses plans pour cet hiver. Le club espagnol envisage de recruter un défenseur central pour la seconde partie de saison. Les noms d’Aymeric Laporte ou encore de Castello Lukeba reviennent le plus souvent mais l’intelligence artificielle d’Olocip a un autre défenseur français à soumettre : Olivier Boscagli.

La suite après cette publicité

Selon cet algorithme, qui se base sur différentes données (performances, types de compétition, âge, pied fort, position, etc), le gaucher du PSV serait la recrue idéale pour le club espagnol. L’ancien Niçois âgé de 26 ans atteint la note de 98 (sur 100), devant Laporte (96), Jonathan Tah (95, Bayer Leverkusen) et son coéquipier en club, Ryan Flamingo (91). L’IA a également calculé le chiffre de 0,33 par match correspondant à sa contribution dans l’équipe d’un but marqué ou encaissé.