Aymeric Laporte envoie un message au Real Madrid

Depuis plus d’un an maintenant, Aymeric Laporte poursuit sa carrière du côté de l’Arabie saoudite et du club d’Al-Nassr. Son choix de quitter Manchester City pour la Saudi Pro League avait étonné tout le monde à l’époque, surtout parce qu’il était un titulaire en puissance avec la sélection espagnole et que ce départ dans un championnat exotique avait de quoi inquiéter à quelques mois de l’Euro. Mais cet été, le central de 30 ans a prouvé qu’il n’avait rien perdu de son niveau en étant très solide avec la Roja.

La suite après cette publicité

Vainqueur du Championnat d’Europe, l’ancien défenseur français a donc fait taire les critiques et prouvé qu’il restait un défenseur très intéressant malgré une saison mitigée avec la formation saoudienne. Après son Euro, et alors que la presse locale expliquait que la formation de Cristiano Ronaldo n’était pas complètement satisfaite de lui, Aymeric Laporte a rapidement été associé à des clubs européens. C’est notamment le cas du Real Madrid, qui été annoncé comme très intéressé à la fin de l’été, surtout après l’échec dans le dossier Leny Yoro. La formation merengue est encore plus intéressée en ce moment avec la cascade de blessure en défense et la nouvelle rupture des ligaments croisés d’Eder Militao.

Aymeric Laporte veut revenir en Europe

Convoqué avec l’Espagne pendant cette trêve, l’ancien défenseur de Bilbao a profité de son retour en Europe pour donner une interview dans l’émission El Larguero de la Cadena Ser. Et le central gaucher a fait passer un message à la direction madrilène. « La rumeur Real Madrid ? Ça sonne bien. Il ne faut pas mépriser les équipes comme le Real Madrid », a-t-il d’abord lancé avant d’enchaîner. «Je ne suis pas vraiment au courant de l’intérêt du Real. J’ai lu la même chose que vous. Il n’y a pas de problème. Ça me semble bien comme rumeur (rires), j’écouterais évidemment si on m’appelait».

La suite après cette publicité

Mais l’ancien protégé de Pep Guardiola a clairement fait comprendre qu’il ne se voyait plus vraiment en Arabie saoudite désormais, et que son projet était bien de revenir en Europe. « Mon idée est de retourner en Europe oui. C’est dans ma tête. Toute ma famille est en Europe donc…», a-t-il confié avant d’évoquer son aventure saoudienne. « C’est une culture différente. Ce que j’ai fait, c’est jouer au football, pas faire autre chose. Là-bas, j’ai remporté un Championnat d’Europe, la plus belle chose de ma carrière sportive. Il y a encore beaucoup de progrès à faire. Le pays s’est fortement engagé en faveur du football il y a seulement quelques années. Il se développera lentement ou très rapidement, en fonction de la manière dont ils veulent le faire. D’après mon expérience personnelle, il y a un peu de tout. Je ne peux pas aller à la radio. Il y a des choses très positives et d’autres dont il serait bon de parler. C’est une chose unique. » Voilà qui est clair.