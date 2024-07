Euro 2024, Angleterre : le message de soutien du roi

Est-ce enfin l’année de l’Angleterre ? Après avoir renversé les Pays-Bas (2-1) en demi-finale de l’Euro 2024, Gareth Southgate et ses joueurs retournent en finale, trois ans après leur désillusion au même stade de la compétition, à Wembley face à l’Italie. Une victoire acquise grâce à Ollie Watkins, remplaçant au coup d’envoi et buteur dans les derniers instants de la rencontre. Un succès qui a réjoui Sa Majesté, le roi Charles III, qui a adressé un message de soutien aux Three Lions, publié par BBC Sport.

« Ma femme et moi-même rejoignons toute notre famille en vous souhaitant nos plus sincères félicitations pour cette qualification en finale de l’Euro et en vous souhaitant bonne chance pour le match de ce dimanche, énonce-t-il dans un premier temps. Si vous pouviez gagner sans avoir besoin de marquer un but à la dernière minute ou d’une séance de penalties, je suis certain que le rythme cardiaque de la population se porterait bien mieux. » Opposée à l’Espagne, ce dimanche à Berlin, l’Angleterre aura l’occasion de remporter le premier championnat d’Europe des nations de son histoire. Les Three Lions n’ont plus gagné de trophée majeur depuis la Coupe du monde 1966.